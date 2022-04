Reléguée à la quatrième place du marché automobile en janvier 2022, la Volkswagen Golf a retrouvé sa position de voiture neuve la plus vendue en Europe (26 pays) à l’issue du deuxième mois de l’année, et ce, malgré une chute de 6 % par rapport à février 2021. La deuxième voiture, la Peugeot 208, ne fait guère mieux (– 20 %), tandis que la Dacia Sandero, qui complète le podium, a accusé un repli de 1 %. Seuls deux modèles du top 10 ont affiché des variations positives en février sur un marché européen en retrait de 5,4 % : le Peugeot 3008 (+ 6 %) et le Hyundai Tucson (+ 20 %). À noter également la présence au pied du podium de la Citroën C3, qui n’arrivait qu’en 17e position en janvier 2022, ou encore de la Fiat Panda (8e). À l’inverse, les Skoda Octavia, Ford Puma et Yaris Cross ne figurent plus dans le top 10.

Au cumul des deux premiers mois de l’année, c’est la Peugeot 208 qui vire en tête du marché automobile européen (30 884 immatriculations), devant la Dacia Sandero (30 654 ex.) et la Volkswagen Golf (29 536 ex.).



La Tesla Model Y déjà au top

Sur ce deuxième mois de l’année, les voitures 100 % électriques (BEV) ont représenté une part de 56 % des immatriculations totales de modèles à faibles émissions (BEV, PHEV, hydrogène). Avec un total de 87 400 unités, elles ont enregistré un bond de 77 % par rapport au même mois de l’an passé, tandis que les hybrides rechargeables (PHEV) ont progressé de 6 % (67 400 unités). La forte croissance des modèles 100 % électriques repose en partie sur les performances de Tesla, qui propulse ses Model 3 et Model Y aux deux premières places du segment. La berline s’adjuge la pole position du marché des VE en Espagne, en France et en Allemagne, tandis que le SUV est déjà en tête en Autriche, en Belgique, en Suisse, au Danemark et au Royaume-Uni.



Les voitures électriques françaises en retrait

Jato rapporte que Tesla a représenté une part de 18,1 % du marché des voitures électriques en février, contre 17,6 % pour le groupe Volkswagen. Sur ce mois, le premier modèle électrique du groupe allemand, l’ID.4 n’arrive qu’à la 8e place du marché. Hyundai positionne deux modèles dans le top 10 des électriques (Ioniq 5 et Kona). La Renault Zoe est reléguée au 7e rang, et la Nissan Leaf est 20e. On notera également qu’il s'est immatriculé en Europe davantage de Polestar 2 que de Peugeot 208 électriques.