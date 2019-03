Le ministre de l’économie et des finances,, réunira le 11 mars 2019 les constructeurs et les plus importants sous-traitants de la filière diesel pour préparer « un plan concerté » d'accompagnement, sur fond de repli des ventes, a indiqué la secrétaire d'Etat, lors de présentation de l'initiative "2019, année de l'industrie".Cette réunion sera organisée « pour avoir un plan concerté sur la façon dont onaccompagne cette transition dans le diesel », a-t-elle ajouté tout en rappelant que les immatriculations de diesel étaient tombées à 36% en France, comme au niveau européen, la moitié de la proportion atteinte au début de la décennie.« C'est une décroissance commune, qui est continue et qui s'est accélérée avec le dieselgate », a-t-elle observé, sans perdre de vue l’effet de résilience du parc automobile : « compte tenu du parc, il va quand même falloir toujours des pièces, parce que ce parc installé va continuer à vivre, même si nous accélérons la transition ».(avec AFP)