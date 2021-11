Frappée par l’interruption d’activité liée à la crise du coronavirus, les entreprises de la filière automobile se retrouvent mal engagées, elles qui peinaient déjà à relever les défis industriels de la transition énergétique et numérique. Dans le but de permettre au secteur de réussir sa modernisation, un fonds de soutien aux investissements doté de 200 millions d’euros a été créé et un Appel à manifestation d’intérêt vient d'être par conséquent lancé par Bpifrance. Celui-ci est ouvert à toutes les entreprises automobiles.



Pour bénéficier de ce fonds de soutien à la modernisation, les acteurs de la filière sont invités à présenter leurs projets. "Cet AMI est destiné aux entreprises de la filière qui souhaitent investir dans leurs outils de production pour le rendre plus compétitif et l'orienter vers les modèles économiques d'avenir", explique le ministère de l'Economie dans un communiqué.



Favoriser le réemploi

Les projets éligibles à ces aides pourront concerner la réalisation d’investissement en vue d’augmenter le réemploi de matériaux ou de favoriser le recyclage, de façon à réduire l’empreinte environnementale des sites de production. Mais également le développement et la diversification vers des pièces pour les véhicules hybrides ou électriques, contribuant ainsi à la décarbonisation de ce mode de transport.



