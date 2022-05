En juillet 2021, Stellantis a annoncé la nomination d’Uwe Hochgeschurtz en tant que nouveau directeur général d’Opel. Il a ainsi remplacé Michael Lohscheller, lequel a dirigé la marque automobile au blitz pendant les quatre dernières années. Ce dernier est resté discret concernant son avenir professionnel, malgré quelques rumeurs. C’était sans compter sur un nouveau constructeur vietnamien pour le relancer dans la course. En effet, le conglomérat d’entreprises asiatiques Vingroup a présenté, dans un communiqué, Michael Lohscheller comme étant le nouveau P-DG de la jeune marque automobile VinFast : « Michael Lohscheller dirigera les activités de Vinfast au Vietnam, aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, avec un objectif très clair de les développer en priorité en Amérique du Nord et en Europe ».

VinFast et Michael Lohscheller veulent conquérir le monde

Notons que VinFast a été créée en 2017 par le multimilliardaire vietnamien Pham Nhat Vuong (30 000 voitures familiales, 4x4, scooters et bus électriques vendus en 2020) et que trois SUV 100 % électriques sont prévus à la commercialisation en 2022 pour conquérir l'Europe. Pour tenter de s'imposer face à une concurrence féroce, entre start-up et constructeurs historiques, VinFast a déjà annoncé avoir recruté des experts en provenance de BMW, Toyota et Tesla. La société a également indiqué début juillet qu'elle avait officiellement commencé ses activités à l’international, grâce notamment au recrutement et à l’ouverture de bureaux dans ces "marchés clés". Promettant d'en faire un constructeur mondial, Michael Lohscheller a souligné qu'il a été « attiré chez Vinfast par ses perspectives de croissance ».

Employé chez Daimler puis cadre chez Mitsubishi Europe et au sein du groupe Volkswagen, Michael Lohscheller a intégré Opel en 2012 pour évoluer au poste de CEO en 2017. Il a largement contribué à l'électrification de la marque allemande, promettant avant son départ que l’éclair serait 100 % électrique en Europe d’ici à 2028 et qu’il allait aussi s’implanter en Chine.