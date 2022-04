Le 24 janvier 2019, le Conseil d’administration de Renault a accepté la démission deet nomméà la présidence du groupe. S’il y a eu d’autres pistes envisagées, notamment avec, vice-président de Toyota, le choix de Jean-Dominique Senard s’est imposé rapidement et consensuellement, au niveau de l’Etat comme du groupe. Plusieurs raisons expliquent l’aura dont bénéficie Jean-Dominique Senard, au-delà de son excellent bilan à la tête de Michelin, présidence qu’il quitte officiellement aujourd’hui, vendredi 19 mai 2019.Titulaire d’une maîtrise de droit et diplômé d’HEC, Jean-Dominique Senard débute sa carrière à la direction financière de Total, avant de rejoindre Saint-Gobain, en 1987, où il sera promu directeur financier de la délégation générale pour l’Allemagne et l’Europe centrale en 1995. Un an plus tard, il intègre le groupe Péchiney en tant que directeur financier, et il deviendra président directeur général en 2003. Suite à l’épisode douloureux de la fusion avec Alcan, il décide de quitter le groupe en 2005. Il n’aura pas le temps de prendre un pas de recul qu’viendra le solliciter pour prendre la direction financière de Michelin. Chacun garde en mémoire la tragédie qui frappe Edouard Michelin et l’intérim assuré par. A l’issue de cet intérim, c’est Jean-Dominique Senard qui est choisi pour diriger le groupe. Ces deux dernières années, Jean-Dominique Senard était devenu plus médiatique, notamment parce qu’il envisageait de prendre la tête du Medef, une ambition qui va s’échouer sur les récifs des statuts sur la limite d’âge. Sa succession à la présidence de Michelin est méthodiquement préparée etest mis sur orbite pour une prise de fonction. Dès lors, quand l’affaire Carlos Ghosn éclate et se crispe, le nom de Jean-Dominique Senard est rapidement évoqué pour prendre les rênes du groupe Renault.« Son bilan chez Michelin peut être qualifié de très bon », affirme un analyste. Tout d’abord, sa spécialisation financière s’exprime et il a travaillé avec efficacité au désendettement du groupe, plus que divisé par deux, tout en augmentant simultanément les bénéfices (gain de près de 2% de marge opérationnelle sous sa présidence) et en pilotant des rachats stratégiques (Camso, Fenner, Multistrada pour ne citer que les plus récents). Les prévisions pour 2019 sont plutôt bonnes, avec des ventes nettes à 23,3 milliards d’euros pour une marge opérationnelle de 12,7%. Les agences Standard & Poor’s et Moody’s ont donc revu la notation de Michelin à la hausse, à court et long terme. Par ailleurs, même si le groupe reste un fabricant de pneumatiques, Jean-Dominique Senard clame rapidement qu’il s’agit d’un groupe de services. Une orientation moderne qui se retrouve à plusieurs niveaux : dans le core- business, au niveau des prestations dédiées aux flottes ou aux vastes ramifications mises en place mondialement sur internet pour toucher le client final ; et au niveau des guides, avec des opérations de croissance externe et le recadrage de ces activités comme réels centres de profit et de relation clients. En outre, Jean-Dominique Senard et ses équipes ont lancé un vaste plan de modernisation et de digitalisation du groupe. De l’industrie 4.0 aux méthodes de vente, tout en passant par l’organisation interne, les changements sont significatifs. Dans ces changements, la R&D reste centrale et sanctuarisée, l’ouverture du nouveau centre à Clermont-Ferrand en étant une belle illustration. En outre, on doit aussi citer la nouvelle impulsion qu’il a donnée au Challenge Bibendum Michelin, rebaptisé Movin’On by Michelin et transformé en think-tank & act, au service d’un lobbying élargi.Par ailleurs, de nombreuses voix louent la fibre sociale de Jean-Dominique Senard et ce n’est pas un hasard. S’il ne faut pas se méprendre naïvement sur ce point, et Jean-Dominique Senard est le premier à le dire, force est de reconnaître qu’il imprime cette marque dans sa gouvernance. Trois exemples valent mieux qu’un long discours. Primo, il a fait rentrer un représentant syndical au sein du Conseil de surveillance de Michelin, une première dans l’histoire du groupe. Secundo, il favorise les accords d’entreprise, fruits de la concertation, même si les négociations sont parfois tendues, et juge qu’ils sont parfois plus féconds que le strict suivi des conventions collectives nationales. Tertio, le rapport qu’il a rendu avecà la demande du président de la République Emmanuel Macron mettait en exergue « un capitalisme éclairé et responsable », visant à apaiser les relations au sein des entreprises et à favoriser le bien-être au travail au service des performances. D'une manière générale, Jean-Dominique Senard croit beaucoup aux coopérations public-privé.Dans son discours pour cette dernière assemblée générale à la tête de Michelin, entre émotion authentique et standing ovation, Jean-Dominique Senard a souligné la force du groupe, au-delà de sa seule garde rapprochée : "Je veux aussi rendre hommage à tous les collaborateurs du groupe. Je leur dois tout. C'est leur chaleur humaine qui me manquera le plus. Je pars l'esprit tranquille. Michelin est en bonne forme. Et je sais à qui on le doit : aux 110000 salariés du groupe. Florent Menegaux est prêt et solide, au même titre que son duo avec».Jean-Dominique Senard va désormais piloter le groupe Renault à temps plein et tenter de remettre l’Alliance Renault Nissan Mitsubishi dans un climat de confiance, de dialogue et de conquête, tâche que l’on sait ardue. Néanmoins, il a plusieurs atouts maîtres pour réussir. Au niveau industriel et financier, aucune ombre au tableau, il a fait ses preuves et connaît parfaitement les règles et les exigences de la globalisation. Au niveau du produit, on peut souligner qu’il maîtrise des positionnements et des cibles variés, le delta entre les marques Michelin et Kormoran étant immense par exemple. Les dossiers réglementaires liés à l’environnement ou à l’émergence de l’économie circulaire lui sont aussi très familiers. Enfin, Jean-Dominique Senard fait valoir une capacité de dialogue et de synthèse qui sera très utile, au sein de l’Alliance, comme vis-à-vis de l’Etat français.