Lexus va investir New York avec son concept de vitrine lifestyle baptisé Intersect by Lexus. Il s’agira du troisième lieu de ce genre dans le monde après ceux ouverts à Tokyo et Dubaï Situé dans le cœur du quartier du Meatpacking District, ce showroom, qui est aussi le plus grand des trois, s’étendra sur une superficie de 1 533 met s’articulera sur trois étages.Le rez-de-chaussée sera organisé autour du café et accueillera des concepts produits ainsi que des expositions et des installations. Un service de restauration complet, un cocktail bar et un lounge occuperont le deuxième étage.Enfin, le troisième étage se composera d'une galerie privée pour des installations artistiques, des projections de films, des table-rondes et autres représentations.Contrairement aux vitrines Audi City , l’univers automobile est ici totalement relégué au second plan, voire inexistant, cet espace faisant avant tout la part belle au « à la création, au design et à l’expérience culturelle ».