Dans l'océan de SUV qui s'annoncent au prochain Mondial de l'auto, un seul devrait se distinguer. Non pas par ses lignes conformes à celles de la concurrence, mais par son énergie : le Hyundai Nexo est un véhicule 100% hydrogène !Facturé 72 000 €, l'engin ne rejette que de l'eau lorsqu'il circule et revendique une autonomie (en WLTP) de 666 kilomètres. Aussi rapide à remplir qu'un véhicule thermique, le Nexo n'a que des avantages, si l'on ne tient pas compte de son prix. D'autant que selon Lionel French-Keogh, le directeur général de Hyundai France, il n'y a "pas d'inquiétude quant à sa sécurité" puisque "nous avons cassé 70 Nexo en crash-test pour s'assurer qu'il n'explose pas".La voiture est donc prête, et elle est loin d'être la seule : Toyota , Honda voire même Mercedes proposent déjà des VP à hydrogène.. Le problème tient plutôt à tout ce qui va autour de la voiture, à commencer par l'infrastructure pour la recharger en hydrogène.Là encore, la technologie semble maîtrisée selon Pierre-Etienne Franc, le directeur de l'activité hydrogène d'Air Liquide. Mais de l'aveu de l'intéressé, "l'enjeu, c'est de baisser le coût des stations. Celles-ci coûtent 3 à 4 fois plus cher que les stations à essence" car il faut comprimer puis refroidir l'hydrogène, le distribuer... "Il faut que l'on réussisse à réaliser une station pour 1 million d'euros. En quatre ans, nous sommes parvenus à diviser le coût par 2, mais il faut encore le diviser par 2" considère toujours le directeur d'Air Liquide.Le problème des stations et de leur prix de revient demeure entier à ce jour, mais il n'est pas le seul écueil. Tandis que Christophe Aufrère, le directeur technique de Faurecia, pointe les réservoirs et leur tendance à requérir beaucoup (trop) de matériaux composites, Air Liquide précise que l'essentiel de l'hydrogène produit est réalisé grâce au gaz naturel. En émettant du CO2, donc.L'électrolyse à renfort d'électricité dite verte (provenant d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, etc) est une piste fort prometteuse, puisqu'elle permet réellement de ne rejeter aucun dioxyde de carbone dans l'atmosphère, du puits à la roue., selon Air Liquide...