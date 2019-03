Schéma d’approvisionnement ubuesque

Dans un discours prononcé début mars, à l’occasion des 10 ans de l'Autorité de la concurrence, le Premier ministre Edouard Philippe a laissé entendre qu’il souhaitait mettre un terme au monopole des constructeurs français sur les pièces captives. Dans les jours qui ont suivi, la Feda a réalisé une enquête sur ce sujet auprès de ses adhérents, dont elle a communiqué les résultats au ministère de l'Économie et des Finances.Les distributeurs indépendants de pièces ont ainsi indiqué qu’une pièce captive est requise dans 50% des demandes adressées par leurs clients.Selon la Feda, il découle donc de cette situation, et pour de nombreuses entreprises, une « perte de CA sur la vente de ces pièces et des pièces périphériques mais aussi une perte d’image sur la capacité à répondre à l’intégralité des besoins de leurs clients ».La fédération rappelle par ailleurs que « certaines entreprises n’ont pas d’autre choix que de s’approvisionner en pièces captives à l’extérieur de nos frontières, sur des marchés concurrentiels. La conséquence est la mise en place d’un schéma d’approvisionnement ubuesque où la pièce produite en France et exportée revient finalement en France pour répondre aux besoins d’un automobiliste français ».Les adhérents évaluent àet à au moinsLa Feda précise qu’Alain Landec, son président, sera reçu le 17 avril 2019 par le cabinet de la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, Agnès Pannier Runacher, pour répondre aux dernières interrogations du Gouvernement sur le secteur et « l’impérative nécessité d’aboutir enfin à la libéralisation effective des pièces captives ».