C’est un premier (vrai) pas pour le monde de la carrosserie. Selon une information publiée par la Fédération de la distribution automobile (Feda), les députés de l’Assemblée nationale ont adopté, vendredi 2 octobre 2020, un article qui initie l’ouverture à la concurrence des pièces captives. Ce nouveau projet de loi visant à libéraliser ces pièces détachées de carrosserie s’inscrit dans le cadre de la loi d’accélération de simplification de l’action publique, dite « Asap ».

Un maintien du délai de protection à 10 ans

Dans une note de la Feda, il est écrit que « cet article 44 nonies procèderait, s’il était maintenu dans le texte final de la loi , sans censure du Conseil constitutionnel, à un début d’ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées visibles. Le texte voté hier constitue en fait une reprise de celui qui avait été proposé par la Feda et adopté dans le cadre de la LOM, mais censuré par le Conseil constitutionnel l’an passé ». Et la fédération d’ajouter : « La Feda est intervenue auprès du rapporteur et de certains parlementaires afin que cette première avancée soit maintenue. Elle a été entendue par le gouvernement et la majorité, mais aussi par l’ensemble du groupe socialiste : le texte n’a pas été abrogé, comme le souhaitaient plusieurs députés qui avaient déposé un amendement en ce sens. » Le risque est grand, car pour entrer en vigueur, cette nouvelle mesure doit être maintenue lors du prochain examen du texte par la commission mixte paritaire et ne doit pas être une nouvelle fois censurée par le Conseil constitutionnel.



A LIRE. La libéralisation des pièces captives censurée !



La Feda décrit le dispositif, qui serait applicable dès le 1er janvier 2021, de la façon suivante:

Une libéralisation qui porte sur tous les types de pièces captives (avec des modalités différentes).

Le maintien du délai de protection à 10 ans : de 25 ans aujourd’hui, il avait été abaissé, au prix d’un lobbying intensif, à 15 ans, puis à 10 ans, lors du débat sur la LOM. Cet aspect est conservé dans la nouvelle loi.

Une libéralisation qui fait sauter le verrou du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles, condition importante pour rendre le dispositif opérant.



Le tableau ci-dessous précise les modalités de cette ouverture à la concurrence dans sa forme actuelle :

Type de pièce Quelle ouverture à la concurrence ? Vitrage Tous les équipementiers peuvent produire ces

pièces au 1er janvier 2021. Aucune période de

protection ne s’y applique. Pièces de carrosserie, d’optique ou de

rétroviseurs produites par les

équipementiers de première monte Aucune période de protection ne s’applique à ces

pièces. Les équipementiers de première monte peuvent donc les produire sans restriction au 1er janvier 2021. Pièces de carrosserie, d’optique ou

de rétroviseurs produites par d’autres

opérateurs que les équipementiers de

première monte Ces pièces sont ouvertes à la concurrence à l’issue

d’une période de protection de 10 ans.

Source Feda.