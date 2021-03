Alors que la loi d’orientation des mobilités est en cours d’examen au Parlement, la Feda, la FNA et UFC-Que choisir « appellent les membres de la Commission mixte paritaire à ne pas dénaturer les dispositions actuellement contenues dans le projet de loi, qui organisent la libéralisation des pièces de carrosserie. La concrétisation de cette annonce du Premier ministre fera baisser le coût de la réparation automobile et bénéficiera à toute la filière ».



Rappelons que dans le cadre du projet de loi LOM, un amendement a été déposé par le gouvernement en mai 2019 dont l’objectif est, dès le 1er janvier 2020, de libéraliser les pièces de vitrage pour l’ensemble des équipementiers et pour celles de carrosserie, les ambitions de libéralisation concerneront uniquement les équipementiers de première monte, dès le 1er janvier 2021.

L'exception française

Dans leur réclamation commune sur fonds de SOS, les trois organisations évoquent ainsi trois points essentiels à ne surtout pas sous-estimer. Le premier concerne le monopole des constructeurs qui est « une coûteuse exception française ». Elles rappellent que le budget auto des Français frôle 6 000 euros par an et qu’il s’agit du deuxième poste de dépenses avec une hausse estimée à 75% en 20 ans. Mais ce n’est pas vraiment une surprise quand on sait que les constructeurs disposent d’un monopole sur la fabrication de toutes les pièces visibles.

« Protégés de la concurrence pour ces éléments qu’ils sont les seuls à pouvoir produire, ils ont laissé dériver les prix. La France est le dernier grand pays d’Europe à appliquer ce monopole anachronique, dont la suppression pourrait permettre aux consommateurs d’économiser jusqu’à 400 millions d’euros par an. C’est pourquoi nos organisations militent de longue date pour l’ouverture de ce marché ».

Le deuxième point abordé est la filière automobile qui pourrait profiter de cette libéralisation. La Feda, la FNA et UFC-Que choisir pensent que, non seulement cette mesure serait vectrice de baisse des prix et des assurances mais, elle jouerait également en faveur des équipementiers français : « ce sont souvent des petites et moyennes entreprises (PME), qui pourraient capter une part de ce marché en produisant des pièces de qualité, avec des marges plus faibles que les constructeurs ou leurs partenaires. Enfin, en diminuer ainsi le coût permettra de favoriser la réparation, dans une logique d’économie durable ».



"Vider la mesure de sa substance"

Enfin, le trinôme souhaite qu’une version actuelle de la loi soit maintenue par les sénateurs et députés en raison du nombre important de véhicules de moins de quinze ans circulant, soit 85% en France. Les parlementaires doivent donc résister : « la rédaction actuelle du projet de loi organise une levée progressive et différenciée du monopole des constructeurs sur les pièces détachées visibles : si elle sera rapide (dès 2020) et totale pour les phares, les rétroviseurs et le vitrage, elle s’appliquera progressivement à compter de 2021 pour les pièces de carrosserie, et seulement sur les pièces les plus anciennes. Les constructeurs ont en effet réussi à maintenir une protection de 10 ans sur ces pièces (contre 25 ans auparavant). Si 10 ans est un point d’équilibre imparfait mais encore acceptable, les pressions opérées sur les parlementaires par les constructeurs pour prolonger à 15 ans leur monopole reviendrait à vider la mesure de sa substance ».



