20 millions d’euros, c’est le montant que souhaite investir le groupe Ligier sur trois ans pour développer une gamme de véhicules sans permis électrifiée et moderniser son outil industriel. Le but étant d’accélérer sa performance en faveur de l’environnement. Alors que le constructeur produit déjà 80 voiturettes par jour sur deux sites (un à Abrest, dans l’Allier et l’autre à Boufféré, en Vendée), celui-ci estime commercialiser un modèle 100 % électrique et made in France d’ici à fin 2023.



Ligier bénéficiaire de France Relance à hauteur de 3,4 millions d'euros

Pour ce faire, le groupe Ligier devrait recevoir un soutien financier étatique de 3,4 millions d'euros. Une somme débloquée intervenant ainsi dans le cadre du plan France Relance, initié par le ministère de l’Économie. « Cela va donner un coup de booster spectaculaire à la production de Ligier et cela va créer des emplois, a souligné Bruno Le Maire, en visite vendredi 5 mars 2021 dans l'entreprise à Abrest, près de Vichy. « L'idée est d'avoir

100 emplois industriels d'ici deux ans chez Ligier. »



En effet, François Ligier, patron du groupe éponyme compte au total 400 salariés, mais ce plan qui s’étend sur deux ans pourrait lui permettre d’embaucher 50 personnes supplémentaires en CDI et 50 autres intérimaires et apprentis pour atteindre 500 employés en 2023. Notons aussi qu'il s’appuie sur un réseau de 550 points de vente répartis dans

11 pays européens, générant un chiffre d'affaires de 156 millions d'euros (2019). Rappelons aussi que le groupe Ligier a récemment été racheté par le fonds d'investissement Edify

(ex-Somfy Participations) aux côtés du dirigeant de l'entreprise François Ligier. Ce dernier assure que ces nouveaux développements visent également à pérenniser les implantations et à favoriser une production 100 % française : après 14 000 unités vendues en 2020, ce dernier ambitionne d’atteindre les 20 000 unités et un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2023.