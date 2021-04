La Fédération internationale des grossistes, importateurs & exportateurs en fournitures automobiles (Figiefa) a dévoilé les résultats de son enquête réalisée auprès des distributeurs indépendants de pièces détachées automobiles. Celle-ci s’articulait autour de trois questions :

L’impact de la crise Covid-19 sur les entreprises

L’impact de la crise sur l’emploi

Mesures publiques pour faire face à la crise

Au total, ce sont 408 entreprises européennes qui ont répondu entre le 15 avril et le 22 mai, dont plus des deux tiers (68%) situées dans les pays les plus touchés : France, Italie et Espagne. Près de 80% (326) d'entre elles sont des PME tandis que cinq répondants emploient plus de 5 000 personnes. 75 entreprises réalisent un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 millions d'euros.

Plus de 50% de pertes pour la moitié des répondants

Au total, la moitié des répondants ont fait état d'une perte de moins d'un tiers pour le premier trimestre. Depuis la mi-mars, et le début du confinement dans de nombreux pays européens, la moitié des répondants ont déploré une perte de plus de 50 % et près de 30% d'entre eux ont même affirmé être confrontés à une baisse de plus de deux tiers (66%).

Concernant le chômage partiel, quand celui-ci est mis en oeuvre par les pouvoirs publics, 75% des répondants entendent l'appliquer à plus d'un tiers de leurs équipes. « Ces dispositifs constituent des éléments cruciaux pour réduire les coûts lorsque l'activité économique ralentit, tout en préservant les niveaux d'emploi à long terme. C'est pourquoi près de 85% des entreprises choisissent d'utiliser de tels systèmes jusqu'à un certain niveau, lorsqu'ils existent », analyse la Fédération.

Le niveau d’emploi dépendra de la reprise des activités

A la question, « Avez-vous l’intention de réduire le nombre d’employés dans votre entreprise à la suite de la crise ou en cas de prolongement de celle-ci », 56% des entreprises interrogées ont répondu « qu’elles ne savaient pas encore et qu’elles prendront la décision en fonction de l'évolution dans les prochains jours et semaines ». « Si les pertes du début d'année ne sont pas rapidement couvertes par une augmentation compensatoire des activités, nombre d'entre elles pourraient être contraintes de réduire les effectifs », soulève la Figiefa. Un cinquième du panel (20%) a cependant affirmé qu’il maintiendra l'emploi à son niveau d'avant la crise.

Enfin, il ressort que les liquidités restent, de loin, la première préoccupation des professionnels de la distribution indépendante. Parmi les mesures de soutien ou les actions plébiscitées, les professionnels du secteur citent, entre autres, la réduction du taux de TVA pour les services et les produits de réparation, la facilité de prêts à taux zéro, la lutte contre les retards de paiement, ainsi que des sujets plus structurels : la fin du monopole des constructeurs automobiles sur les pièces captives, le même accès aux informations de réparation et d’entretien et à l’identification des pièces de rechange pour les réseaux indépendants du marché secondaire et les constructeurs automobiles…

