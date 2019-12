« La mobilité de demain s’invente ici » : le Moovelab a confirmé son crédo pour la célébration de ses deux ans d’existence sur le campus de Station F (Paris), le plus grand lieu d’incubation de start-up au monde créé par Xavier Niel. Mercredi 27 novembre 2019, les cocréateurs que sont le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) et l’investisseur Via iD, ont rassemblé leurs partenaires, leurs sponsors, leurs start-up accélérées ainsi que la nouvelle promotion intégrée il y a quinze jours, pour rendre compte de la bonne tenue de ce laboratoire automobile, qui rappelons-le, est la seule organisation professionnelle à opérer dans cet endroit incontournable de l’innovation. Car au Moovelab, il s'agit d'être au croisement de deux sujets, la mobilité et le numérique, avec un soupçon de création.

« Personne ne croyait à la coopération d'un monde traditionnel de l’automobile, avec ses peurs et ses contraintes, avec un univers moderne de la mobilité, avec sa spontanéité et ses idées. Pourtant le pari est gagné aujourd’hui. D’autant plus que tous ont compris que l’un a besoin de l’autre et qu’il faut savoir jeter des passerelles entre eux pour ne finalement plus s’éloigner », a souligné Xavier Horent, délégué général du CNPA.

33 start-up sur la mobilité automobile accélérées

Il est vrai que le bilan du Moovelab est plutôt satisfaisant : plus de 500 candidatures ont été reçues et 33 d’entre elles ont été incubées en deux ans. Et c'est aussi plus d'un million de pitchs ! Parmi les plus belles réussites : la bien nommée start-up Paycar, la solution sécurisée pour la vente de véhicules d'occasion, qui a été rachetée par leboncoin en juin 2019. Ce cas montre l’exemple, il n’y a donc aucune raison d’arrêter. La 5e promotion vient d’ailleurs d’intégrer le programme pour six mois d’accompagnement et une place de choix à Station F. La 5e promotion vient d’ailleurs d’intégrer le programme pour six mois d’accompagnement et donc une place de choix à Station F. Les huit élues sont FinnoCar (financement automobile), ProovStation (portique pour vérifier l’état du véhicule), Fluctuo (plateforme de véhicule partagé), Heart Never Lies (capteur contre l’endormissement au volant), beev (expert du véhicule électrique), Sparted (application smartphone de learning automobile), B’Safe (gilet airbag pour cycliste) et Zenride (location de vélo pour entreprise). Elles ont toutes « pitché » pour la première fois à l’occasion de l’anniversaire pendant trois minutes et pas une de plus ! Certaines ont déjà tapé dans l’œil de quelques investisseurs présents dans l’assemblée…



Après avoir donné les chiffres, le CNPA et Via iD ont voulu mettre en lumière d’autres témoignages des plus probants avec une table ronde intitulée « comment tirer parti de l’écosystème des mobilités ? ». Celle-ci réunissait deux anciennes start-up du Moovelab, Fidcar et Cocolis, ainsi que les témoins Speedy et Reezocar.



La jeune entreprise Fidcar a fait partie de la 2e promotion du programme, en ayant posé ses valises chez l’incubateur en avril 2018 pour six mois intensifs de coaching et de mentoring. Cet expert de la e-réputation et des avis en ligne pour les professionnels de l’automobile collabore avec les groupes Emil Frey (ex-PGA Motors), Como et le constructeur Volvo par exemple, ce qui représente environ 1 200 points de vente en France. Mais il travaille également avec Speedy, d’où la raison de sa présence à la table ronde. L’enseigne de centres-autos a rencontré la start-up seulement quinze jours après son installation à Moovelab.



« Nous avons invité l’équipe Fidcar au siège pour qu’elle nous présente un éventuel pilote. Nous étions énormément intéressés par leur produit car cela correspondait avec une stratégie benchmark que nous venions de mettre en place. Tout le monde utilise des avis en référence mais nous voulons faire mieux que les autres et donc il nous fallait nous comparer avec nos concurrents pour nous challenger », a confirmé Romain Vancappel, directeur marketing et communication chez Speedy.

Problème, le produit n’était pas vraiment finalisé et ne correspondait pas vraiment aux attentes de ce potentiel client. « Nous étions crédibles mais plusieurs étapes restaient encore à franchir et nous comptions à ce moment-là sur le Moovelab pour nous développer. Nous avons apprécié le respect de Speedy sur notre capacité d’avancer plus ou moins vite, nous nous sommes nourris de ses demandes et avons donc amélioré notre produit grâce à lui. Nous sommes ravis d’avoir été challengés par un acteur historique comme lui. Et Moovelab est utile dans ce sens : pour faire le plus de rencontres possible et nous faire grandir », a complété Fabrice Caltagirone, CEO cofondateur de Fidcar.

Une aide juridique pour le transport automobile

De son côté, Cocolis (1ère promotion du mois de juillet 2017) a admis avoir intégré le Moovelab pour résoudre des problèmes d’ordre juridiques. La société connue pour le covoiturage de colis a donc pu participer aux assises de la mobilité aux côtés de la ministre des Transports Elisabeth Borne, dans le but de clarifier et encadrer ce nouveau marché. Cocorico ! Après de nombreux débats, la Loi d’orientation des mobilités (LOM) a enfin été adoptée fin novembre 2019 : l’article 17 « renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités de calcul du partage de frais entre conducteur et passagers. Il habilite le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant d’encadrer l’activité des plateformes d’intermédiation entre des clients détenteurs de fret et des transporteurs de marchandises ».



Le dernier exemple repose sur Reezocar. Cette jeune pousse spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion n’a pas suivi le processus dispensé par le syndicat automobile et l’investisseur Via ID, mais a su se rapprocher de ses start-up et coopérer avec dans le cadre de projets, comme avec monspecialisteauto.com ou Weproov. « Si l’on veut proposer une offre globale, il est normal de vouloir embarquer des partenaires de choix avec nous, riches d’idées comme ces deux entreprises. Ensemble, nous avons donc construit des cahiers des charges, ce qui a abouti à la création d'une vraie solution ». La morale de cette histoire est de savoir finalement utiliser les compétences de chacun pour pouvoir aller vite et loin, ensemble.

En guise de conclusion, un petit mot du parrain de cette 5e promotion, Robert Ostermann, directeur général d’Europcar Mobility Group France : « en tant que grande entreprise, nous savons que nous pouvons compter sur cette formidable équipe de recherche et de développement qui est le Moovelab. De notre côté, nous devons absolument savoir utiliser cette liberté et agilité d’action de ces jeunes entreprises et qui nous détruit peu à peu. Nous avons besoin des start-up, autant qu’elles ont besoin de nous ».