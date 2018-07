Elle décroche un second prix en seulement trois ans. Puissante et inspirante pour le Royaume-Uni, Linda Jackson a été nommée Femme britannique la plus influente de l’industrie automobile par le média Autocar et en association avec la Société des constructeurs et commerçants automobiles (SMMT). La PDG de Citroën est donc en tête d’une « power-list » de 100 femmes britanniques travaillant dans le secteur (de l’achat produit jusqu’au développement) dont le but est de célébrer leur succès et à les encourager davantage.

Le rédacteur en chef du journal spécialisé, Mark Tisshaw, explique ce choix :

« Le mandat de quatre ans de Linda à la tête de Citroën a permis à la marque d'enregistrer une hausse remarquable et fulgurante. L'industrie automobile a besoin de plus de Linda Jackson ; elle n'est pas seulement un modèle, mais un exemple pour les femmes qui veulent travailler dans l'industrie automobile que le ciel n'est pas la limite si vous avez le talent et la détermination ».

En reportant cet honneur, au classement général et dans la catégorie « exécutif », Linda Jackson a dédié ce prix au travail acharné de tout le personnel de Citroën« qui a contribué à bâtir des années si brillantes ». Nous avions rencontré la dirigeante lors du Mondial de l'auto en 2016. Elle expliquait toute l'offensive de Citroën pour les cinq prochaines années : Linda Jackson : « Citroën augmentera ses ventes de 30 % d'ici 2021 »



Rappelons qu’en 2014, le chef du groupe PSA, Carlos Tavares, avait simplement déclaré qu'il avait nommé « la meilleure personne disponible » pour diriger la marque Citroën. La manière dont Linda Jackson a saisi l'opportunité, et les progrès de Citroën depuis, ont montré qu'il avait raison de lui faire confiance. A lire Citroën veut vendre 45% de ses voitures hors d'Europe en 2020.



Voici la liste des autres gagnantes du Great British Women in the Car Industry 2018 d' Autocar :

Gagnant exécutif et général

Linda Jackson, directrice générale, Citroën

Conception

Helen Emsley, directrice du design, General Motors

Développement de produit

Elizabeth Hill, ingénieur produit en chef, Jaguar Land Rover

Communications

Fiona Pargeter, directrice de l'expérience client, Jaguar Land Rover

Affaires du gouvernement

Helen Foord, responsable des relations gouvernementales et de la politique publique, PSA Groupe

Fabrication

Josephine Payne, directrice de l'usine, Ford Motor Company

Achat

Sue Slaughter, directrice des achats, Ford of Europe

Ventes - Marque

Rachael Thompson, directrice des ventes, Mercedez-Benz Cars UK

Ventes - Vente au détail

Diana Mackinnon, directrice générale, Lexus Edgware

Commercialisation

Michelle Roberts, directrice marketing, BMW Group UK

Ressources humaines

Clare Martin, directrice des ressources humaines du groupe, Jardine Motors Group