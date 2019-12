« L’industrie automobile est en récession et cela a un impact direct sur la production allemande », a prévenu l’université de Duisburg-Essen, en Allemagne, lors de la publication d’une étude. Dans un contexte de conflits commerciaux internationaux et de ralentissement du marché mondial, celle-ci révèle que la production automobile outre-Rhin va sérieusement marquer le pas : elle devrait tomber en 2019 à son plus bas niveau depuis 22 ans et continuer de s’enfoncer en 2020.



Car, dans ce pays, ce sont quelque 4,67 millions de véhicules qui seront fabriqués cette année, alors qu’en 2018, plus de 5,12 millions d’unités ont été produites (les calculs se basent sur les chiffres des 11 premiers mois fournis par la Fédération des constructeurs allemands, VDA). Dès lors, la part allemande dans la production mondiale automobile devrait encore reculer pour la huitième année consécutive à 5,9%, selon une autre étude de l'institut CAR.

Des milliers d’emplois supprimés dans l’industrie automobile

Pour l’université, la reprise d’une activité plus soutenue ne devrait reprendre qu’à partir du 2e semestre 2020. Également, elle explique la principale raison de ce déclin par « les batailles commerciales du président américain Donald Trump, notamment qui envoie les ouvriers allemands au chômage partiel ».



Justement, la main-d’œuvre est évidemment aussi impactée. Selon l’Office fédéral de la statistique, le nombre d’emplois dans l’industrie allemande a un peu diminué à cause du secteur automobile : le recul de 1,1% est observé en particulier dans ce deuxième secteur le plus important du pays, avec un nombre d’employés retombé à 829 000 fin octobre 2019.



Les principaux constructeurs et équipementiers ont annoncé ces derniers mois quelque 30 000 suppressions d’emplois dans les prochaines années. A l’instar du constructeur automobile Audi (Volkswagen), qui va supprimer 9 500 postes en Allemagne d’ici à 2025 ou encore Daimler. Les raisons invoquées ? La désaffection du diesel, la réduction des coûts de production ou encore les investissements dans des projets d’électrification de leur marques respectives.