Selon les chiffres d’Eurostat, cités par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), la balance commerciale de l’industrie automobile européenne a généré un excédent commercial de 73,9 milliards d’euros pour l’Union européenne en 2019.

Étant donné la forte augmentation (+ 14,7 %) du volume des véhicules importés et la légère baisse (– 1,7 %) du volume des modèles exportés, cet excédent commercial a toutefois diminué de 12,3 % en 2019 par rapport à 2018.



À lire. Brexit : les constructeurs européens soulagés par l'accord avec l'UE



Les voitures particulières, point fort de l’industrie européenne

Dans le détail, cet excédent commercial est largement dû au point fort de l’industrie automobile européenne, à savoir les véhicules particuliers. En 2019, 124 614 voitures ont ainsi été exportées au-delà des frontières de l’Union européenne (127 568 en 2018, soit – 2,3 %), tandis que 53 222 modèles ont été importés (46 026 en 2018, soit + 15,6 %).

L’excédent commercial atteint donc les 71 392 unités, soit l’immense majorité des 73 900 véhicules excédentaires, toutes catégories confondues. Toutefois, ce chiffre est en baisse de 12,4 % par rapport à 2018. Cela s’explique notamment par le fait que l’industrie européenne a été particulièrement touchée par les mesures de confinement.



À lire. Industrie automobile française : des choix pas toujours payants





Déficit commercial pour les véhicules utilitaires légers

Au contraire, les 27 pays membres de l’Union européenne importent plus de véhicules utilitaires légers qu’ils n’en exportent. En 2019, ils ont importé 6 326 VUL (6 006 en 2018, soit + 5,3 %), contre 3 990 modèles exportés (4 149 véhicules en 2018, soit – 3,8 %). Ainsi, le déficit commercial s’est accentué de 25,8 % en 2019 en matière d’utilitaires légers.

Quant aux véhicules industriels, c’est-à-dire les camions, bus et cars de plus de 3,5 t, leur excédent commercial a progressé de 5,6 %, soit 4 844 unités. Malgré une hausse des importations (2 489 unités, soit + 21,7 %), les exportations ont également crû (7 333 unités, soit + 10,6 %), ce qui a permis d’augmenter légèrement l’excédent commercial.