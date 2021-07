La France sera championne ! C’est un chef de l’État un brin galvanisé qui a pris la parole le 26 mai 2020. Il s’agira de « faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe, en portant à plus de 1 million sous cinq ans la production de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides, et de consolider en parallèle notre empreinte industrielle », a annoncé Emmanuel Macron lors de la présentation du plan de relance de la filière auto. Mais bien que des milliards d’euros aient été débloqués pour donner un coup de pouce aux constructeurs, l’État ne peut guère les contraindre à fabriquer sur le sol français. L’annonce de la fermeture de l’usine Smart à Hambach (Moselle), justement productrice de véhicules électriques sur le sol français, l’illustre bien.

Environ 252 000 « électrifiés » en 2019

Cependant, la France produit toujours des véhicules. À ce jour, PSA, Renault, Toyota et Smart, pour quelque temps encore, y ont une ou plusieurs usines. Voici l’état des lieux. PSA a fabriqué 39 % de son volume mondial sur le territoire français en 2019, soit 1 168 238 véhicules, tandis que Renault a assemblé 18 % de ses autos dans l’Hexagone, avec 686 020 unités. Toyota a produit 224 000 Yaris à Onnaing et Smart, seulement 63 000 Fortwo électriques. Le million de véhicules fabriqués en France est donc une réalité, mais le président de la République a bien parlé d’un million de véhicules... « propres ». Selon nos calculs, environ 252 000 voitures électriques et hybrides sont sorties des chaînes d’usines françaises en 2019, soit moins que la demande du marché. Les statistiques des douanes sont formelles : 35 185 véhicules hybrides neufs ont été importés, ainsi que 35 867 hybrides rechargeables et 36 669 électriques.



Il va donc s’agir de multiplier le chiffre de la production française de véhicules dits « propres » par quatre en cinq ans. Une mission que semble s’être assignée le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.

« Je ne me satisfais pas d’un modèle où les deux véhicules les plus vendus en France ne sont plus produits en France, avait-il tonné le 2 décembre 2019. Ce modèle de développement est un échec économique, car il a conduit à délocaliser notre production et à détruire des emplois. »

La production de la Peugeot 208 restera en Slovaquie

Le ministre a même nommé un ancien de PSA, Hervé Guyot, pour trouver le moyen de relocaliser la production des Renault Clio et Peugeot 208. Si son rapport n’est toujours pas public, l’intéressé a toutefois répondu sans détour aux questions de L’argus, le 29 mai 2020. Il avait alors reconnu que rapatrier la production des deux polyvalentes françaises n’était pas « la priorité » des deux constructeurs. La Peugeot 208 électrique est et restera produite en Slovaquie (lire l’encadré ci-dessous), tandis que Renault fabrique déjà son électrique de grande diffusion, la Zoé, en France, à Flins.

Renault et PSA ont cependant bien des projets. Selon la CFE-CGC de Renault Douai, « l’usine George Besse est confirmée comme future unité spécialisée dans l’électrique, avec une plateforme commune capable d’accueillir (…) tous les véhicules de l’Alliance ». Le syndicat sait même que « des investissements la mettront en capacité de produire jusqu’à 300 000 véhicules par an ». En attendant, deux voitures électriques destinées à une grande diffusion ne seront pas fabriquées dans l’Hexagone. La future Twingo électrique sortira des chaînes de Novo Mesto, en Slovénie, à l’image de sa sœur, la Smart Forfour EQ. Quant à la Dacia Spring, vouée à démocratiser davantage le véhicule électrique (à partir de 15 000 € environ), elle viendra directement de Chine. Le partenaire chinois de Renault, Dongfeng, se chargera de sa fabrication pour un lancement européen début 2021.



Du côté de PSA, l’électrique devrait aussi trouver sa place en France, mais pas uniquement. « Une nouvelle génération de plateforme électrifiée sera industrialisée sur le site de Sochaux à l’horizon 2023 pour y fabriquer la future génération du Peugeot 3008 », a ainsi annoncé le constructeur, tandis que, fin 2020, le site de Poissy doit accueillir l’Opel Mokka-e, en plus du DS3 Crossback e-Tense. L’essentiel des volumes d’électriques de PSA devrait cependant échapper à la France.

Carton plein en Espagne

Outre la Slovaquie avec la 208, l’Espagne est aussi devenue une plateforme incontournable pour le groupe dirigé par Carlos Tavares. PSA s’en est même targué le 23 juillet dernier. « Avec le début de la fabrication de la Citroën e-C4, le centre de Madrid et PSA Espagne entrent dans une nouvelle ère, dans laquelle nous sommes le seul fabricant qui produit des véhicules électriques dans toutes ses usines espagnoles : Saragosse, Vigo et Madrid », a indiqué le directeur général de l’industrie pour l’Espagne et le Portugal, Juan Antonio Munoz Codina. L’introduction de la version électrique de la C4 à Madrid n’est pas une surprise : le modèle y est produit depuis plusieurs années déjà en version Cactus, aujourd’hui arrêtée. Ce sont ainsi 53 116 Citroën C4 Cactus qui sont sorties des chaînes madrilènes en 2019. Les deux autres modèles électriques de PSA en Espagne sont l’Opel Corsa-e, fabriquée à Saragosse, et le Peugeot e-2008, produit à Vigo.



Chère délocalisation...



Les dirigeants de l’usine PSA de Trnava, en Slovaquie, s’en sont ouverts à la presse, selon l’AFP : « Nous souhaitons nous porter candidats pour la production d’un autre modèle pour le groupe. Si nous ne remportons pas cette bataille, l’avenir de l’usine pourrait être compromis. Nous n’avons pas de visibilité pour le moment », a déclaré Martin Dzama, le directeur adjoint de PSA en Slovaquie. Le site de Trnava souffrirait de coûts de production impossibles à réduire, en raison, notamment, de la cherté de l’énergie slovaque.

La France, pays de la non-compétitivité

Jean-Dominique Senard, le président de l’Alliance, l’a répété aux députés en juin dernier :

« Un million de véhicules électriques produits en France, cela me paraît possible, à condition d’avoir les bonnes conditions de compétitivité. Pour que nos sites français soient compétitifs, il faut qu’ils soient pleins comme des œufs, c’est le seul moyen. En face, ils le sont tous. »

L’ex-dirigeant de Michelin entend bien sûr voir les usines produire au maximum de leur capacité technique. Voilà pour le discours officiel tenu devant des élus qui représentent chacun un territoire de France. Mais lorsque micros et lumières sont éteints, le discours de Jean-Dominique Senard n’aurait pas tout à fait la même teneur, selon la CFDT de Renault. « J’ai honte de le dire aujourd’hui, mais nous sommes parmi les plus mauvais “performers” du monde et cela ne peut rester ainsi. Le travail n’a pas été fait dans les années antérieures pour pérenniser nos usines françaises. Tous nos sites français sont en danger », aurait ainsi déclaré le PDG de Renault, après avoir visité l’usine de Flins en compagnie de Luca de Meo.



Le problème de la compétitivité industrielle n’est pas nouveau et dépasse le seul secteur automobile. Mais ce dernier a ses spécificités. Il s’agit d’une industrie qui réclame encore beaucoup de main-d’œuvre, même si les robots ne cessent de gagner du terrain. Or un salarié coûte bien sûr plus que son salaire brut à l’employeur. Selon Eurostat, le coût horaire actuel d’un employé en France est de 35,8 €. L’Hexagone figure parmi les pays les plus chers, mais le Danemark (43,5 € de l’heure), le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas ont des coûts encore plus élevés. Et quels sont les pays les moins chers en Europe en la matière ? La Bulgarie (5,4 € de l’heure), la Roumanie (6,9 €), ou encore… la Slovaquie (11,6 €). Voilà sans doute une des raisons majeures qui explique pourquoi Renault a produit 349 528 voitures en Roumanie en 2019, soit la moitié du volume réalisé en France (686 020 unités). PSA n’est pas en reste : les 208 et C3 fabriquées en Slovaquie en 2019 ont représenté 31,7 % du volume made in France.



Malgré les promesses successives des dirigeants politiques et les mesures mises en place pour tenter de rassurer investisseurs et industriels, il apparaît peu probable aujourd’hui que la France s’engage dans la voie d’une baisse du coût du travail. Pour les petits véhicules, segments A et B, vendus à des tarifs serrés, l’équation semble impossible à résoudre : quel serait en effet le prix de vente d’une Peugeot 208 s’il devait en coûter pour chaque salarié en France, en vacation de 8 heures, 286,4 € par jour, contre 92,8 € en Slovaquie ?