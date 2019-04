LinkedIn a dévoilé son classement Top Companies 2019, s’appuyant ainsi sur les milliards d’actions effectuées par les 610 millions de membres (dont 17 millions en France). Le réseau social qui nomme les 25 entreprises les plus attractives sur le sol français a constaté alors la domination du secteur bancaire et de l’arrivée de onze nouveaux employeurs, « notamment des géants de la tech et des fleurons de l’industrie française, preuve du dynamisme et du renouvellement du marché du travail ces derniers mois. » Si l’industrie est particulièrement plébiscité, ce palmarès a accueilli dans ce secteur un nouvel acteur automobile, le groupe Renault. Le constructeur s’est positionné à la 25e place. LinkedIn liste ainsi ses principales spécificités de recrutement :

Il y a 47 700 effectifs en France.

Les principaux sites sont à Paris, Rouen ou Lille.

Les compétences qui montent sont le langage de programmation JavaScript ou Python et C++.

Les fonctions qui recrutent le plus sont l’ingénierie, les opérations et gestion de projet.

Chez Renault, le comité exécutif compte 25% de femmes.



Parmi les autres groupes que l’on peut suivre dans l’actualité automobile du fait de leurs

activités annexes, leur diversification ou encore de signatures de partenariats, nous retrouvons également dans le classement Top Companies 2019 Axa (6e place), Engie (7e place), Vinci (11e place) ou encore Total (21e place).



Voici le top 25 des entreprises les plus attractives en France en 2019 :

1. BNP Paribas



2. Société Générale



3. Groupe BPCE



4. LVMH



5. Groupe Crédit Agricole



6. Axa



7. Engie



8. Groupe Bouygues



9. L'Oréal



10. Orange



11. Vinci



12. Airbus



13. Safran



14. Nexity



15. AccorHotels



16. Chanel



17. Carrefour



18. Groupe Casino



19. Capgemini



20. Alphabet



21. Total



22. Sanofi



23. Salesforce



24. EY



25. Groupe Renault



Le classement Top Companies a été réalisé dans 11 pays (France, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Australie, Brésil, Mexique, Inde, Chine, Japon).