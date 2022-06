L'argus. En quoi consistaient les « Mois de la Performance Hydrogène », l'opération que vous avez lancée en septembre 2021 ?



Lionel French Keogh. Ce roadshow organisé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avait pour but de démontrer la fiabilité de la technologie hydrogène, mais aussi d’affirmer qu’il s’agit d’une solution d’aujourd’hui, et pas seulement de demain. L’enjeu était également de faire passer un message à l’ensemble des collectivités locales en leur disant : dès lors qu’il y a une volonté politique et que l’infrastructure est dimensionnée, vous arrivez à créer un écosystème vertueux.



Parmi les freins qui sont cités, celui du coût revient très souvent. Comment allez-vous y remédier ? Hyundai s’est engagé à l'horizon 2030 à ce que le coût d’un véhicule équipé d’une pile à combustible – VP ou VUL – ne soit pas plus cher que celui d’un véhicule électrique. Certes, tout le monde n’a pas les moyens demais si je compare avec le prix d’un modèle hybride rechargeable équivalent en termes de taille, il n’est pas infiniment plus cher.Quel est le coût unitaire de production d’un Nexo ?C’est beaucoup plus cher que le prix de vente, mais je ne peux pas vous dire dans quelle proportion. Il s’agit d’ce qui est normal. Hyundai a vendu 5 000 véhicules à hydrogène dans le monde en 2020. Avec un tel volume, mécaniquement, nous ne pouvons gagner de l’argent.À quelle échéance et à partir de quelle volumétrie l’hydrogène pourra-t-il commencer à devenir rentable pour Hyundai ?Au-dessous de 100 000 piles à combustible fabriquées, il est difficile de trouver un équilibre économique. Comme le groupe va produire des piles à combustible pour les voitures, les véhicules industriels, les bus, les bateaux, mais aussi d’autres marques [ Ineos ], nous trouverons un équilibre économique bien avant 2030. Les choses vont aller plus vite que ce que l’on imagine.Quelles sont les prochaines étapes pour Hyundai ?En 2023, nous lancerons la deuxième génération du Nexo et, début 2024 nous proposerons en Europe un véhicule utilitaire à hydrogène. En France, notre ambition à partir de 2025 est de commercialiser 1 000 véhicules à hydrogène par an avec ces deux produits. C'est ambitieux sachant queL’adoption de la technologie sera certainement plus importante sur l’utilitaire que sur la voiture, où la typologie de clients restera restreinte. Je pense par exemple aux taxis, qui roulent beaucoup mais qui n’ont pas la capacité d’immobiliser leur voiture pour la recharger. La maison mère table sur un volume de 700 000 piles à combustible produites par an à l'horizon 2030, ce qui devrait représenter autour de 500 000 véhicules à hydrogène, principalement en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Sachant que Hyundai produit environ 5 millions de voitures par an au niveau mondial, cela signifie que 10 % des autos mises à la route à cette échéance seront motorisées par une pile à combustible, ce qui est colossal.Parmi les constructeurs automobiles, vous êtes encore un peu seul sur cette solution. Est-ce un avantage ou un inconvénient ?

C’est bien d’être le premier, et c’est bien aussi de ne plus être tout seul. Pour une marque importée, asiatique, c’est plus difficile de convaincre les interlocuteurs que pour une marque européenne. L’arrivée de Renault et de Stellantis sur le segment des utilitaires crédibilise le travail que nous avons accompli et permet d'élargir l'audience quant au développement de cette technologie. De plus, nous voyons que les équipementiers français ont tous décidé d’investir de manière importante dans la production de piles à combustible, la fabrication de réservoirs ou les deux. Cela ne fait que renforcer notre conviction.