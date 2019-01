Diplômé de l’ESSEC et âgé de 43 ans, Lionel Vautrin a été nommé directeur commercial et marketing d’Hella aftermarket France. Il conserve en parallèle ses fonctions de directeur du développement du commerce international pour la division aftermarket du groupe Hella, qu’il occupe depuis 2016.« Lionel Vautrin connaît parfaitement notre secteur, nos clients et notre groupe. Dans le contexte actuel de concentration accélérée de la distribution en France, son profil et son expérience internationale sont des atouts supplémentaires », commente Marc Pintiaux, directeur général de Hella France.Lionel Vautrin a fait l’intégralité de sa carrière professionnelle dans le secteur de l’après-vente automobile et a rejoint Hella il y a près de 10 ans. Il a occupé différentes fonctions marketing, ventes et d’encadrement durant cette période, notamment au poste de directeur général Chine et directeur régional Asie-Pacifique.