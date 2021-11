La CGT dénonce un abandon par Renault des fournisseurs et salariés français

Suite au placement en liquidation judiciaire, le 16 septembre dernier, de la Société aveyronnaise de métallurgie (SAM) installée près de Decazeville (Aveyron), le tribunal de commerce de Toulouse avait donné à Renault jusqu’à mercredi 24 novembre pour se prononcer sur un éventuel soutien au projet de reprise porté par le chef d’entreprise Patrick Bellity. Principal donneur d’ordre de la fonderie aveyronnaise et dernier client, le constructeur français a estimé que le projet de reprise « ne présente pas les conditions de pérennité et de sécurité nécessaires » pour lui assurer un soutien, alors que Patrick Bellity réclamait « un plan de charge défini » de sa part afin d’assurer la pérennité des 350 emplois du site industriel.Suite à cette annonce,Le ministre a déclaré : « Le tribunal décidera vendredi (d'une éventuelle liquidation judiciaire). Moi, ce que j'attends de Renault comme actionnaire de Renault, c'est un comportement exemplaire vis-à-vis des salariés, parce que pour le bassin d'emploi de Decazeville, c'est dur, pour les salariés de la SAM, c'est extrêmement dur. Ça veut dire des reclassements, ça veut dire de l'accompagnement, ça veut dire de la formation, ça veut dire que Renault qui a des dizaines d'autres sites de production doit accompagner chaque salarié pour qu'il retrouve un emploi et une porte de sortie qui soit digne ».À LIRE. Les Fonderies du Poitou Fonte, c'est fini ! Dans un communiqué publié mardi 23 novembre, Renault assure qu’il « regrette cette situation, mesure les conséquences de sa décision et poursuivra le dialogue avec les salariés de SAM afin de leur proposer des solutions alternatives d'emploi au sein du Renault Group ». Pourtant,avec le soutien de l’État et de la région Occitanie.De son côté, la CGT du groupe Renault « condamne fermement l’attitude de la direction générale » et accuse le constructeur d'abandonner ses fournisseurs et les salariés en France, mais aussi de « sacrifier la filière automobile nationale ». Ceci alors que le groupe « bénéficie de subventions de l'État dans le cadre de la relance industrielle » en France, qui s'ajoutent aux « 5 milliards d'euros » du prêt garanti début juin par l'État. Le syndicat ajoute : « La liste des fonderies que Renault a sabotées est longue : Fonderies du Poitou, MBF dans le Jura Liberty Alvance à Châteauroux , et ses propres fonderies à l'exemple de la Fonderie de Bretagne ». De plus, le syndicat indique que le groupe s'est engagé à proposer des reconversions « sur ses sites industriels situés uniquement dans le nord de la France ».