Malgré un bon début d’année 2020, Hertz n’aura pas réussi à se relever de la crise du coronavirus. La société a déclaré sa banqueroute auprès des tribunaux américains le 22 mai dernier. Désormais, Hertz et ses détenteurs cherchent un moyen de réduire le parc automobile de l’entreprise, afin de diminuer drastiquement les coûts.

Le début d’un bras de fer

En règle générale, lorsqu'une entreprise dépose son bilan, comme l'a fait Hertz, elle doit confirmer ou rejeter le contrat lié à la dette, donc accepter ou non la liquidation. Si elle conserve le contrat, elle doit continuer à effectuer des paiements sur les véhicules, mais si elle choisit d'abandonner le contrat de location, la garantie est liquidée pour rembourser les actionnaires. Les 494 000 véhicules d’occasions de la flotte de Hertz sont donc concernés par ce contrat.



L’agence Bloomberg rapporte que Hertz veut qu'un juge lui permette de modifier le contrat en 494 000 accords séparés pour chacune des voitures d'occasion, ce qui lui permettrait de rejeter les termes de 144 000 véhicules., économies qui pourraient s'avérer déterminantes pour la poursuite des activités de l'entreprise à long terme. Le loueur cherche donc à imposer une situation inédite entre la liquidation et la protection des tribunaux en vertu du chapitre 11. "Ce sera une véritable épreuve de force", a déclaré Philip Brendel, de Bloomberg Intelligence. "Hertz prend une position agressive, mais si elle rejette le contrat, elle n'aura plus de flotte et cette faillite ressemblera plutôt à une liquidation."

