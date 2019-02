Le premier mouvement a été amorcé en juin 2018 avec l’acquisition du groupe Bonaldi , qui distribue les marques du groupe Volkswagen dans le Nord de l'Italie. Depuis, Porsche Holding Salzburg n’en finit plus d’asseoir sa position sur le marché en multipliant les rachats d’opérateurs familiaux. Ainsi, après la création de la coentreprise avec Vicentini et l'acquisition de la société Dorigoni , la filiale de distribution de Volkswagen annonce la « poursuite de sa croissance stratégique » avec le rachat de la société Saottini Auto.Celle-ci distribue les marques. Porsche Holding met la main sur un groupe qui représente un volume deCes nouvelles affaires rejoindront à partir du mois d’avril 2019 l’ensemble des concessions qui composent la filiale de Porsche Holding en Italie, Eurocar Italia. En même pas deux ans, celle-ci a plus que doublé son volume de vente dans le pays. Elle affiche désormais un potentiel desituées dans les régions du Trentin, du Frioul, de la Lombardie et de la Toscane.