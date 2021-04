Comme toute l’industrie automobile, FCA a été durement frappé par la crise du coronavirus et risquait d’avoir du mal à s’en remettre sans une aide extérieure. C’est donc dans un but de sauvegarde de l’entreprise ainsi que des emplois que le gouvernement italien a accepté de garantir le prêt réclamé par FCA : "C'est une opération qui vise à préserver, renforcer la filière automobile italienne et à relancer les investissements, l'innovation et l'emploi dans un secteur stratégique pour le futur économique et industriel du pays", a annoncé le ministre de l'Economie, Roberto Gualtieri, dans un communiqué. En échange, le constructeur se serait engagé à ne pas délocaliser ou à supprimer d’emplois avant 2023 ainsi qu’à augmenter ses investissements en Italie pour les porter à 5,2 milliards d’euros.



A LIRE. Fiat Chrysler négocie 6,3 milliards d'euros de prêt auprès de l'Italie



Le mariage avec PSA toujours au programme

PSA et FCA ont cumulé en 2019 environ 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires et vendu près de 8 millions de véhicules. Malgré la crise, les deux groupes prévoient toujours de de fusionner d’ici à la fin du premier trimestre 2021. Toutefois, la commission européenne a ouvert une enquête approfondie à ce sujet car elle craint que l'opération ne nuise à la concurrence sur le marché des véhicules utilitaires, sur lequel les deux constructeurs tiennent le haut du pavé. La fusion donnerait naissance au quatrième plus gros constructeur mondial.



A LIRE. PSA-FCA : le projet de fusion à 50-50 critiqué

Des troubles concernant les dividendes à verser pour les deux groupes

Si les deux constructeurs ont annoncé en mai qu’ils renonçaient au versement de dividendes ordinaires de l’ordre de 1,1 milliard d’euros chacun, FCA est toujours censé verser un dividende exceptionnel de 5,5 milliards d’euros à ses actionnaires et PSA doit verser 46% de sa participation à Faurecia aux siens. Un versement qui amène des interrogations car la capitalisation boursière de l’équipementier français Faurecia a baissé d’un tiers depuis l'annonce de la fusion en décembre 2019.



A LIRE. L'équipementier automobile Faurecia serein sur son avenir sans PSA