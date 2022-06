Dans la course à l’électrification automobile, une autre course bat son plein afin de sécuriser les matières premières. Stellantis a ainsi annoncé le 2 juin la signature d’un accord avec la société américaine Controlled Thermal Resources sur un approvisionnement en lithium à faibles émissions pour la production de ses véhicules électriques en Amérique du Nord. Ce rapprochement vise à soutenir la stratégie produit du groupe aux États-Unis, qui prévoit le lancement de plus de 25 nouveaux véhicules électriques à batteries (BEV) et la vente de 50 % de BEV à l’horizon 2030. Cet accord intervient une semaine après celui conclu avec la société Samsung SDI portant sur la construction d'une usine de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis dans le cadre d’une coentreprise.



Un accord sur dix ans

CTR produira de l’hydroxyde de lithium et du carbonate de lithium pour les batteries ainsi que de l’énergie géothermique dans le comté d'Imperial en Californie, avec une capacité de production de ressources supérieure à 300 000 tonnes par an. La société américaine fournira à Stellantis jusqu’à 25 000 tonnes d’hydroxyde de lithium par an durant les 10 ans de l’accord pour les batteries des véhicules électrifiés de Stellantis produits en Amérique du Nord. « Dans notre lutte contre le réchauffement climatique, nous devons absolument renforcer la chaîne d’approvisionnement de nos véhicules électriques afin de soutenir nos ambitions en matière d’électrification, a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Disposer d’une chaîne décarbonée d’approvisionnement en lithium, robuste et compétitive auprès de différents partenaires dans le monde nous permettra de tenir nos engagements ambitieux pour la production responsable de véhicules électriques. »



« Garantir une production de lithium propre issu de ressources renouvelables contribue à renforcer la décarbonation de la chaîne d’approvisionnement des batteries, ce qui, en retour, nous permet de commercialiser des véhicules plus propres avec un impact moindre sur l’environnement », a déclaré Rod Colwell, CEO de CTR. En novembre 2021, en Europe, Stellantis avait conclu un accord d'approvisionnement avec Vulcan Energy pour la fourniture d’un minimum de 81 000 tonnes d'hydroxyde de lithium pour les batteries de véhicules électriques, et ce à compter de 2026.

Au Maroc, Renault Group mise sur le sulfate de cobalt

De son côté, Renault Group s’est rapproché de la société Managem Group, acteur marocain du secteur des mines et de l’hydrométallurgie, afin de « sécuriser l’approvisionnement en sulfate de cobalt bas carbone et responsable pour les batteries électriques ». L’accord prévoit la fourniture par Managem Group de 5 000 tonnes de sulfate de cobalt par an pendant une période de 7 ans, à partir de 2025. La société marocaine prévoit notamment d’investir dans la construction d’une future usine située au sein du complexe industriel de Guemassa au Maroc afin de transformer le minerai de cobalt en sulfate de cobalt.

« A travers ce partenariat, Renault Group s'assurera d’un approvisionnement significatif, représentant une capacité annuelle de production de batteries jusqu’à 15 GWh. Cette coopération directe entre un constructeur automobile et un acteur minier permet de garantir un système de traçabilité sur le long terme de la chaîne d’approvisionnement en cobalt pour batteries », indique le constructeur français. Ce dernier vise une réduction de l’empreinte carbone de ses batteries de 20 % d'ici 2025 et de 35 % d'ici 2030 par rapport à 2020. « Combiné au partenariat avec Vulcan pour sécuriser du lithium à faible teneur en carbone et Terrafame pour du sulfate de nickel bas carbone, cet accord marque une nouvelle étape vers la réduction de l'empreinte environnementale des véhicules électriques et l'objectif de neutralité carbone du groupe en Europe d'ici 2040 », ajoute Renault Group.



