2020 a été une année noire, synonyme de pandémie, de crise économique et sociale, mais pour certaines entreprises issues du monde digital, elle a été révélatrice, avec de soudaines prises de conscience et de nouvelles habitudes de consommation. 2020 a même été exceptionnelle.

Hiflow a augmenté les livraisons à domicile

C’est le cas d’Hiflow, la société spécialiste de la livraison de véhicules à l’unité, en concession, chez un particulier ou en entreprise, et ce, malgré une chute du marché automobile de 25,5 % en France… Forte d’un portefeuille clients de 300 grands comptes actifs, elle a enregistré une hausse record de son activité de 30 % malgré l’épidémie mondiale. Ce qui fait qu’en douze mois, elle a passé le cap des 11 millions d'euros de chiffre d’affaires annuels et a livré plus de 70 000 véhicules. C’est aussi trois fois plus de demandes commerciales entrantes.



La cofondatrice Claire Cano-Houllier, explique en partie cette prouesse, malgré deux mois sans activité : « Nous avions pris la décision d’arrêter notre activité pendant le premier confinement. C’était difficile en tant qu’entreprise car nous nous privions potentiellement de business et malgré tout, cette décision nous a servi tout le reste de l’année. Nous avons su protéger nos convoyeurs jusqu’à la reprise et donc nous avons été capables d’assurer humainement et logistiquement lors de la reprise. Le deuxième point à soulever est le bond des ventes digitales. La demande a explosé à la fois dans le neuf et dans l’occasion, soutenue par une importante prise de conscience et coup de projecteur sur la nécessité et les bénéfices du service de la livraison à domicile. Nous avons complètement bénéficié de cet engouement, permettant à notre métier de se démocratiser ».

3 500 convoyeurs

La dirigeante estime que ses clients ont avancé de cinq ans ou presque leurs ambitions digitales et projets : « devant l’urgence de la fermeture des concessions entraînant des incertitudes, il a fallu renforcer ce service pour les gros acteurs déjà engagés dans cette transition numérique, mais aussi mettre en place, pour les plus petits acteurs ou nouveaux entrants, des relais pour vendre à distance et donc livrer leurs véhicules à domicile. Nous avons accompagné tout le monde dans cette accélération, c'était une question de survie ».



La tendance positive s’est ainsi dessinée sur tous les pans d’activité d’Hiflow, comme avec l’occasion par exemple. Les livraisons auprès des particuliers ont doublé, pour atteindre au total 20 000 VO livrés sur l’année. « Hiflow capitalise sur son expérience de la livraison et reprise à domicile (lancée dès 2015 avec Aramis) et sur ses innovations orientées vers ses clients et les clients de ses clients. Les utilisateurs finaux (entreprises comme particuliers) ont adopté des usages jusqu’ici réservés aux e-retailers. Interagir avec la livraison en un simple clic en choisissant son créneau permet de prendre le contrôle sur la date et l’heure de réception de son véhicule. Plus de 25 000 rendez-vous de livraison ont été pris ou modifiés sur l’interface digitale », ajoute-t-elle. Notons aussi qu’Hiflow compte 50 transporteurs camion et 3 500 chauffeurs professionnels.

Ouverture d'un 3e pays en 2021

En 2021, Claire Cano-Houllier assure pouvoir atteindre la barre des 120 000 véhicules livrés et générer un chiffre d’affaires de plus de

15 millions d’euros. Plusieurs projets s’offrent à elle pour parvenir à ses objectifs. Son plan s’appuie sur une accélération franche de la logistique, de l’internationalisation et de l’accompagnement à la digitalisation. L’année passée, Hiflow a ouvert la Belgique et est parvenue à séduire une vingtaine de clients ainsi qu'une cinquantaine de concessions :

« Il s’agit du même schéma qu’en France, où l'on est en train de se bouger pour trouver des ressources pour écouler les stocks et vendre, mais le pays est encore moins mature sur le sujet. Nos premiers pas hors de l’hexagone sont plus qu’encourageants, voire au-delà de nos prévisions initiales ».

Rentable en France, Hiflow compte investir en plus du développement en Belgique, dans un autre pays via la création d’une seconde filiale.

Côté logistique, la société va également mettre en place une offre dédiée au transport VE au printemps et « souhaite multiplier par 4 les livraisons de véhicules électriques en combinant de manière intelligente ses offres de chauffeurs professionnels et de camions. S’appuyant sur l’expérience de plusieurs clients test et la certification des chauffeurs professionnels aux spécificités de l’électrique, l’entreprise proposera d’ici peu la livraison des véhicules électriques en 48 h ».



Puis, la PME continuera de renforcer les propositions digitales des acteurs de la vente à distance via son offre packagée Home Delivery Booster (plébiscitée par les groupes Thivolle, Tressol Chabrier, Spoticar, Simonneau, Legrand… ). Elle prévoit aussi plusieurs webinars dédiés au service de la livraison à domicile, le développement de la prise de rendez-vous en ligne pour la livraison de voitures d’occasion ou encore le développement de la tarification disponible et visible immédiatement sur les annonces, etc.