Poussée des motorisations électriques et hybrides

Sur les 218 119 immatriculations de véhicules légers (incluant les VP, VU et VS) enregistrées en France en mars 2021, Sesamlld indique de 57 603 unités sont acquises via une formule de location longue durée (LLD). Alors que 59 % des véhicules d’entreprise sont immatriculés en LLD, l'organisme observe que « les parcs continuent leur transformation sous l’effet des nouvelles réglementations ».En effet,contre 57,6 % en mars 2020. De même, les véhicules à moteur essence immatriculés en LLD reculent à 28,5 %, contre 31,8 % en mars 2020.À LIRE. Location longue durée. Bilan 2020 positif et vertueux pour le Sesamlld Logiquement, cette mutation encouragée par la fiscalité se traduit par une montée en puissance des motorisations électrifiées. Ainsi, l’hybride non rechargeable représentait 10 % des véhicules légers acquis via une LLD en mars 2021, soit 5 781 unités, contre 3,75 % en 2020. L’électrique et l’hybride rechargeable représentent de leur côté 12,75 % des LLD, soit 7 346 unités, contre 6,7 % l’an dernier à la même période.Sesamlld souligne ainsi dans un communiqué que les immatriculations LLD réalisées en électrique ou hybride rechargeable