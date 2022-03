Un marché porteur qui a su tenir le cap

Faire face aux nouvelles attentes des voyageurs

L’importance de la digitalisation dans l’optimisation du parcours voyageur

Le constat est sans appel : les voyages ont connu une baisse historique à l’échelle mondiale avec – 98 % de touristes internationaux entre mai 2019 et mai 2020. La pandémie a fortement impacté l’ensemble de l’industrie, frappant de plein fouet le trafic aérien et le trafic ferroviaire ainsi que le secteur de l’hôtellerie qui a connu une baisse de 82 % des réservations entre mai 2019 et mai 2020.En comparaison,avec – 32 % de réservations entre 2019 et 2020.À LIRE. La location de courte durée automobile en difficulté Evalué en 2020 à 98,4 milliards de dollars,Des chiffres très encourageants mais qui questionnent sur les raisons qui ont permis à ce segment de marché de se maintenir dans un contexte global où l’industrie du tourisme reste particulièrement tendue.D’une part, les déplacements professionnels, bien que limités lors de la pandémie, se sont poursuivis. Avec la baisse du nombre de vols et la promiscuité des voyageurs dans le train ou l’avion, les voyageurs d’affaire ont eu tendance à recourir davantage à la voiture (+ 18 % en France en 2020 selon Airplus Business Travel Index) et à reconsidérer ce moyen de transport comme une alternative pratique et fiable. D’autre part, les voyageurs ont davantage privilégié les vacances au sein de leur propre pays, ce qui a d’ailleurs engendré l’été dernier des pénuries chez certains loueurs, comme cela a été le cas en Corse.Ces deux phénomènes ont permis aux principaux acteurs européens de la location de voitures d’annoncer d’excellents résultats pour l’été 2021 et de rester confiants pour l’avenir.À LIRE. Location de courte durée. La difficile percée des voitures électriques Si la crise a bouleversé le marché, elle a également, in fine, modifié le comportement des voyageurs. En matière de location de voitures, leurs priorités ont changé. Les Français ont ainsi tendance à privilégier la possibilité d'obtenir un remboursement intégral en cas d’annulation ou de report du voyage (28 %), de bénéficier de mesures de nettoyage renforcées (22 %) et enfin d'un prix plus attractif (22 %).Pour répondre à toutes ces nouvelles exigences parfaitement légitimes et offrir la meilleure expérience aux voyageurs,C’est là qu’entre en jeu la digitalisation.À LIRE. Vente en ligne. Où en sont les constructeurs automobiles ? La pandémie a fortement accéléré les usages numériques dans différents domaines et la location de voitures ne fait pas exception. Aujourd’hui, la plupart des loueurs proposent déjà de nombreux services digitalisés depuis la réservation jusqu’à la restitution du véhicule.Les loueurs doivent donc aller plus loin pour satisfaire les voyageurs. La mise en place de plate-formes de conversations automatisées permettant de résoudre les demandes les plus courantes représente selon moi un véritable atout.et ainsi être en mesure de répondre en temps réel à toutes leurs questions. La mise en place d’un agent virtuel/chatbot doit également optimiser l’expérience de voyage et faciliter certaines demandes telles que l'annulation ou la modification de voyages, l'obtention de remboursements, ou encore l'échange de bons d'achat.Après une période où rien ne semblait stable ou fiable, des modèles familiers réapparaissent au sein de l'écosystème mondial du voyage. Le développement de la couverture vaccinale permet de restaurer la liberté de mouvement et renouvelle par là même le désir de découverte et de reconnexion. Cependant, les voyageurs sont de plus en plus nombreux à rechercher des expériences qui correspondent à leurs propres valeurs et qui privilégie la confiance, la connexion et l’inclusion tout en assurant leur sûreté et leur sécurité. Et pour aborder ces évolutions sereinement, la digitalisation et l’innovation apparaissent comme des prérequis nécessaires.Directeur comptes internationaux chez Expedia Group