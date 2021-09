Créée en 1989, Arval, filiale de BNP Paribas se revendique comme étant le leader européen de la location de véhicules multimarques, avec environ 1,38 million de véhicules loués dans le monde à fin 2020, soit + 6,4 % par rapport à 2019. Son président Alain Van Groenendael se félicite ainsi d’avoir pu continuer à « acheter environ 1 000 voitures par jour l’an dernier ».

Regroupant 7 200 salariés disséminés dans 30 pays, Arval a bénéficié d’un marché de la location longue durée qui s’est bien adapté à la crise sanitaire et a réalisé un chiffre d’affaires de 10,7 milliards d’euros, soit une légère croissance par rapport à 2019. Sa marge opérationnelle a augmenté de 5,8 % à 1,4 milliard, tandis que le résultat net atteint

518,6 millions (+ 3,9 %).



500 000 véhicules électriques en 2025

Les dirigeants d’Arval se veulent confiants pour la suite. En croissance « dans toutes les géographies » selon son président, la société prévoit un volume d’affaires supérieur de 7 % en 2021. La filiale de BNP Paribas cherche pour cela à diversifier sa clientèle, principalement composée de grandes entreprises. Arval a ainsi augmenté de 15,7 % la part des PME et des particuliers dans sa clientèle pour atteindre 346 857 véhicules.

Par ailleurs, le plan « Beyond » est appliqué dès cette année pour diversifier son offre sur fond de chute du diesel, et s’étendre notamment sur les secteurs de la location de vélos et trottinettes, ou encore de l’autopartage. D’ici 2025, le groupe espère financer deux millions de véhicules en 2025, dont 500 000 électriques, pour un résultat avant impôt d’un milliard d’euros.