Comme il est de coutume fin janvier, le Sesamlld a dévoilé les résultats du secteur de la location de longue durée en France pour l’année qui vient de s’écouler. En introduction, il a été essentiel de souligner la résistance du marché en ce contexte de crise, en comparaison du marché automobile global qui s’est effondré de 25,5 %. « 2020 est une année marquée par le changement qui oblige à la résilience, à l’endurance et à la créativité. Une année au cours de laquelle les professionnels de la LLD ont su proposer des actions innovantes et prouver leur résistance économique. Ils pratiquent un métier dont la flexibilité et l’adaptabilité sont des atouts incontournables dans les moments difficiles ».

Bilan chiffré de la LLD en France en 2020 :

Le volume de parc a progressé de 2,2 % par rapport à 2019, avec 1 954 826 véhicules gérés, soit 1 486 171 véhicules en parc circulant en LLD (+ 2,1 %) et 468 355 véhicules en fleet management (+ 2,5 %).

La LLD a représenté 26,9 % des immatriculations totales (contre 24, 6 % en 2019). Le marché LLD baisse " seulement" de 17, 4 %, avec 525 431 véhicules vendus.

La LLD a gagné 2,3 points de marché par rapport à 2019. La place de la LLD dans les entreprises continue d’ailleurs sa croissance avec une hausse de

1,2 points (59, 6 % des immatriculations en entreprises). Le marché de la LLD aux particuliers reste stable par rapport à 2019, avec 5,3 % des immatriculations.

Des émissions de CO 2 en hausse

Mais le Sesamlld, en cette année si particulière, s’est davantage concentré sur le calcul des émissions de CO 2 , grâce notamment à l’utilisation de nouveaux outils. « Cela se traduit par une hausse significative des grammages d’émissions de CO 2 du marché automobile global (129,6 gr/km en 2020 contre 116,7 gr./km en 2019). Cette hausse vaut également pour le marché de la LLD, qui plafonne à 127.9 gr./km en 2020, vs 113.4 gr./km en 2019… Le marché de la LLD reste toutefois plus vertueux que le reste du marché automobile », précise l’organisation professionnelle.

Une LLD petit à petit vertueuse

La transition énergétique a été évidemment au premier plan en 2020 et le mix des motorisations en a encore ressenti les effets : la part des mises à la route de véhicules diesel s'est repliée de 64 à 59,5 %, quant à celle des voitures à essence, elle a reculé de plus de 4 points passant de 30,2 à 25,8 %. Schéma inverse pour les électriques et les hybrides rechargeables qui ont représenté 9,1 % des immatriculations en LLD, contre 2,4 % en 2019. Les hybrides sont passées de 3 à 5,4%.