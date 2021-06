Hier, mercredi 10 juillet 2019, députés et sénateurs ont échoué à s'accorder sur une version commune du projet de loi d'orientation des mobilités (LOM), qui prévoit notamment l’assouplissement de l’abaissement de la vitesse à 80 km/h sur certaines routes, un cadre pour l’usage urbain des trottinettes, ou encore des incentives pour promouvoir l’usage du vélo pour aller travailler.Les discussions en commission mixte paritaire (CMP) ont achoppé sur le volet du financement d'une compétence attribuée aux intercommunalités, qui doivent devenir des « autorités organisatrices de la mobilité », avec pour mission de coordonner les modes de déplacements.La majorité LR du Sénat a demandé l'inscription dans le projet de loi de garanties sur ce point, alors que le premier ministreet la ministre des Transports,, avaient chacun écrit en début de semaine aux membres de la CMP pour prendre des engagements sur des solutions de financement. Mais les sénateurs de droite ont considéré ces courriers comme « une démarche tardive et approximative ». « Pour un projet de réforme dont l’ambition première était de lutter contre l’enclavement des territoires ruraux, il n’était pas concevable pour le Sénat de donner aux collectivités territoriales de nouvelles missions sans leur apporter les moyens de les exercer véritablement. Sans de telles ressources, il serait impossible pour les intercommunalités de concrétiser le droit à la mobilité, promis par le Gouvernement et attendu par nos concitoyens », détaille(Union centriste), président de la commission de l'Aménagement du territoire du Sénat, avant de se faire plus tranchant : « Il n'y a pas de volet financement ».Une position immédiatement dénoncée par Elisabeth Borne dans un communiqué officiel : « Le choix de la majorité sénatoriale retarde la mise en œuvre de mesures importantes pour nos concitoyens et attendues par les collectivités territoriales : une programmation de 13,4 Md€ d’investissements au service des déplacements du quotidien, la création d’un forfait mobilité durable jusqu'à 400 euros par an pour les salariés venant au travail en covoiturage ou en vélo, la possibilité donnée aux territoires d’assouplir la mise en œuvre de la limitation de vitesse à 80 km/h, la régulation de l’usage des engins de déplacements personnels électriques (trottinettes), le déploiement de zones à faibles émissions dans les agglomérations souffrant de la pollution de l’air, ou encore la réduction du coût et des délais d’accès au permis de conduire… »., coresponsable du texte pour LREM à l'Assemblée nationale, abonde dans ce sens en dénonçant le fait que le chef de file des LR au Sénat« a pris la décision de bloquer le texte », alors que « nous avons engagé un travail de co-construction » avec la chambre haute.Pour plusieurs observateurs, l'annonce par le gouvernement (mardi 9 juillet 2019) de la mise en place d'une écotaxe dès 2020 sur les billets d'avion pour tous les vols au départ de la France a aussi crispé l'opposition de droite. « C'est arrivé au dernier moment alors qu'il y avait eu des discussions en commission et séance et que la ministre nous avait renvoyés sur le projet de loi de finances », déplore ainsi la députée de Seine-et-Marne(LR).En outre, LR a proposé en vain la réintroduction d'un article voté au Sénat, qui affecte une part de TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) aux communautés de communes. Mais la majorité à l'Assemblée nationale est restée sur la position du gouvernement qui est de transférer aux intercommunalités une fraction de la TVA en remplacement de la taxe d'habitation.Le projet de loi devra donc revenir en nouvelle lecture à partir de la rentrée dans les deux chambres, puis l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Ce texte a été présenté comme un levier pour « mettre un terme aux zones blanches de la mobilité » tout en verdissant les transports.*(avec AFP)