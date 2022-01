On connaît surtout la société Bardahl pour ses lubrifiants et ses produits de désinfection pour la climatisation, un peu moins pour ses produits de désinfection de surface et d’habitacle. Pourtant, Bardahl les développe depuis plus de quinze ans avec l’aide de l’institut Pasteur de Lille. Il est donc logique que la société se concentre, en réaction, sur ses produits désinfectants. « Avant même le confinement, nos partenaires, comme Norauto, PSA ou Renault, nous ont demandé si l’on pouvait livrer en masse des produits désinfectants pour habitacle. Nos volumes ont tout à coup été multipliés par 20, voire par 40 pour certains produits !», explique Gilles Rigot, responsable des activités auto, « brico » et marine de l’entreprise. Mieux, disposant de chaînes de production en Belgique, notamment, et du savoir-faire chimique ad hoc, Bardahl s’est lancé dans la fabrication de solutions hydroalcooliques.

Demande en hausse

Même démarche chez Tunap, autre acteur de la chimie versé dans les produits d’assainissement bactéricides et fongicides pour les systèmes de climatisation d’automobile. Disposant de quatre usines de fabrication et d’un laboratoire R&D à la pointe, Tunap a profité de cette période inédite pour mettre au point sa propre recette de désinfectant de surface et pour les mains.

« Rapidement, les besoins en produits de désinfection se sont fait sentir. Notre maison mère en Allemagne a développé le produit et nous avons aussitôt réagi pour le faire connaître auprès de nos clients. Nous avons vraiment vu un marché en devenir, mais sans savoir vraiment dans quelles proportions », souligne le PDG Jean-Matthieu Krieg.

Enfin, pour la société allemande Berner, qui disposait déjà en catalogue de housses jetables, de produits de nettoyage de surface ou encore d’équipements de protection individuelle (EPI), il a fallu répondre conjointement à une inédite augmentation de la demande, à des difficultés d’approvisionnement et à des hausses de prix parfois indigestes.

« Flambée des prix »

« Nous avons commencé par sécuriser nos volumes disponibles afin de pouvoir répondre aux demandes de nos clients, explique Cécile Caron, directrice marketing mobilité de Berner. Ensuite, nous avons fait face à une flambée des prix sur certains produits que nous ne fabriquons pas, masques et gants par exemple. Des prix qui ont parfois été multipliés par 32 ! Par conséquent, nous avions tout à coup de nouveaux clients, des problèmes d’approvisionnement et une hausse des prix que nous ne voulions pas répercuter sur nos clients. » Au final, Berner a ajouté 25 nouvelles références de produits répondant aux exigences de protection contre le virus (masques, gel, gants, désinfectant de surface…) et a demandé à ses ingénieurs d’adapter un de ses produits phares, Air Cleaner One Shot (purifiant d’habitacle), en un produit qui soit aussi virucide et bactéricide.

Ces stratégies réflexes ont été payantes. Les trois entreprises ont pu passer la crise, alors que les voyants semblaient virer au rouge. « En avril et mai, chez nous, la partie lubrifiant s’est arrêtée net, indique Gilles Rigot. Or l’activité désinfection représente 5% de notre chiffre d’affaires. Ça n’a donc pas complètement compensé les pertes, mais au final, notre perte globale de chiffre d’affaires sera d’environ 15%, alors qu’elle était de 95% en avril et mai.»



De son côté, dès le mois de mai, Tunap a renoué avec un chiffre d’affaires équivalent aux prévisions d’avant la pandémie. En juin, l’entreprise avait une activité normale, avec une proportion de l’ordre de 20 à 30% pour les produits de désinfection. Enfin, Berner a vu s’envoler les chiffres de ses produits de protection et de désinfection : « Ces derniers représentaient moins de 1% de notre chiffre d’affaires mobilité avant la pandémie. Aujourd’hui, c’est environ 5%. Mieux, nous avons 15 références de housses de sièges jetables au catalogue et du 17 mars à fin juin, par rapport à la même période en 2019, ces produits ont drainé une hausse de chiffre d’affaires de plus de 97% et 41% de clients supplémentaires ! »La parenthèse enchantée a permis à l’entreprise de revenir à la normale dès la fin de mai.

Ces opportunités vont-elles déboucher sur un marché pérenne ? Rien n’est moins sûr. Pour Bardahl, l’activité des garages, déjà en flux tendu avant le Covid-19, finira par avoir raison des réflexes sanitaires. Trop longs, trop coûteux, ils seront sans doute vite oubliés dès lors que la situation sanitaire sera maîtrisée.

« Du désinfectant pour tout et partout »

Le constat est sensiblement le même chez Tunap, où l’idée de Jean-Matthieu Krieg est d’orienter le discours sur l’intérêt de la désinfection raisonnée :

« Une sorte de panique s’était installée et les acteurs de l’après-vente ont eu tendance à proposer des produits désinfectants pour tout et partout. Aujourd’hui, nous voulons sensibiliser au fait qu’il faut désinfecter, mais pas faire n’importe quoi avec n’importe quel produit. »

Berner, lui, envisage de retirer peu à peu de son catalogue les produits dont la demande finira par s’émousser. Mais si les produits ne restent pas tous, la stratégie pendant la pandémie, elle, s’installe. « Il a fallu, pour certains produits, référencer des fournisseurs français et européens, alors que nous nous approvisionnions d’ordinaire en Asie pour des raisons évidentes de prix. Alors même si cette dimension a encore de l’importance, aujourd’hui, nous préférons doubler le “sourcing” avec des fournisseurs locaux pour éviter les trous dans la chaîne d’approvisionnement », conclut Cécile Caron.

Le coût de la désinfection

À l’instar des salons de coiffure ou instituts de beauté, les garagistes ont dû se mettre en ordre de marche afin de respecter a minima un protocole sanitaire visant à désinfecter, en entrée et en sortie de garage, les véhicules qui leur sont confiés. Seulement voilà, les équipements de protection individuels et les produits désinfectants ont un coût. Sans compter que désinfecter un véhicule monopolise entre 30 et 45 minutes de main-d’œuvre supplémentaire. De fait, si nombre de garages et centres-autos proposent désormais de nouvelles prestations de désinfection à leurs clients, beaucoup ajoutent également à la facture une sorte de « forfait Covid-19 » imposé. Le phénomène reste à la libre appréciation de chacun. Les forfaits peuvent osciller entre 3€ (chez Midas, par exemple) et 15€ dans le réseau PSA. Ils affichent 30€ dans certains centres Carglass.