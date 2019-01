Succédant àà la présidence de Hyundai Motor France,s’appuiera son directeur général,, en poste depuis juin 2014 et sur l’ensemble des 120 collaborateurs de Hyundai Motor France, pour poursuivre le retour au premier plan de la marque en France, « en renforçant en renforçant le développement des ventes, de l’après-vente et du réseau de distribution ».L’an dernier, Hyundai Motor France a battu son record de ventes en France, avec 35542 unités, en croissance de 20% par rapport à 2017 (29570 unités).Voici le Comité de direction de Hyundai Motor France, dont le siège est désormais basé à La Garenne-Colombes (92 – Hauts-de-Seine), au 16 janvier 2019 :Président :Directeur général :Directeur commercial :Directeur flottes et véhicules d’occasion :Directeur marketing & communication :Directeur après-vente :Direction financière :