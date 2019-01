LeasePlan France, dont le siège est situé à Rueil-Malmaison (92), réunit 442 collaborateurs et gère 133901 véhicules (au 31/12/2018) pour 13000 clients.Voici l’état-major de la filiale française :, président, directeur commercial et marketing, directeur financier, directrice du risque, directrice des ressources humaines, directrice service client et qualité, directeur remarketing, directeur des systèmes d’information