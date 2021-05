À la suite du départ de Phil Popham, qui a décidé de quitter son siège de patron pour voguer vers d’autres horizons, Lotus a nommé Matt Windle directeur général de la marque britannique. Jusqu’alors directeur technique, la nomination prend effet immédiatement, mais la passation entre les deux dirigeants sera assurée jusqu’en mars 2021.

"Lotus Man"

« Matt est un très bon candidat pour le poste de direction chez Lotus. Il a été un excellent collègue pour moi depuis que j'ai rejoint l'entreprise, et est un membre populaire et très efficace de l'équipe Lotus Executive. C'est un « Lotus Man » de longue date et je suis fier de l'accueillir comme mon successeur. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration dans les semaines à venir et aussi pour passer à la phase suivante de l'histoire de Lotus », selon Phil Popham.



Âgé de 49 ans, Matt Windle est fort de 30 ans d’expérience dans le secteur automobile. Il a notamment travaillé à l’international avec les constructeurs Volvo ou Caterham avant de rejoindre Lotus en 1998. Après avoir occupé plusieurs postes au sein de l'entreprise, Matt Windle a été promu pour diriger la division ingénierie en 2017. Parallèlement, celui-ci était également responsable du cabinet de conseil de Lotus Engineering.



Feng Qingfeng, P-DG du groupe Lotus a ainsi ajouté : « Notre avenir est vraiment très brillant, avec de nouveaux designs, de nouvelles technologies et de nouveaux marchés que nous pouvons exploiter avec cette précieuse marque. Je remercie Phil Popham pour son dévouement à apporter une nouvelle stabilité et gouvernance à l'entreprise suite à la restructuration de 2018. Je souhaite également la bienvenue à Matt Windle dans le rôle de directeur général. J'ai hâte de continuer à travailler avec lui et l'équipe britannique alors que nous développons Lotus et Lotus Engineering à travers le monde dans une nouvelle ère pour l'entreprise. »