Dans ses nouvelles fonctions, Louis-Marie Chevalier en référera à Anne Abboud, senior vice-présidente de PSA Retail. Il aura notamment pour mission de « poursuivre la transformation de nos métiers de la distribution et de la maintenance automobile, accélérer leur digitalisation et la transition énergétique ». Éric Basset, qui occupait le poste de directeur de PSA Retail France depuis mars 2019, quitte le groupe pour raison personnelle.



Diplômé de l’ESCP et de l’IEP d’Aix-en-Provence, Louis-Marie Chevalier dispose d’une expérience dans le domaine du commerce automobile acquise au sein du groupe PSA. Il était jusqu’alors directeur de PSA Retail Business Paris, structure des ventes B to B de la filiale de distribution.



Des expériences en Europe centrale et en Europe du Nord

Au préalable, il a occupé plusieurs postes dans les domaines du commerce au sein du groupe PSA : responsable marketing en direction régionale, zone manager et enfin directeur de la succursale Citroën à Saint-Étienne. Il a également connu des expériences internationales en qualité de responsable de région pour des pays d’Europe centrale, puis d’Europe du Nord.