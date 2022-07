Entrée de Kia dans le portefeuille de LS Group

Si l’on en croit une notification publiée par l’Autorité de la concurrence, le groupe de distribution automobile breton Pemzec, dont le siège est situé près de Vannes (Morbihan), aurait fait part de sa volonté de céder la totalité de ses activités à LS Group . L’opération, qui doit être réalisée « au plus tard » le 30 septembre 2022, porte sur l’acquisition des sociétés Pemzec Automobiles 56 et Pemzec 29 par le groupe dirigé par Édouard Schumacher et Olivier Lamirault. Ces deux entreprises, qui comptent 64 collaborateurs, ont réalisé en 2020 un chiffre d’affaires cumulé supérieur à 50 millions d’euros.Les deux dernières distribuent les marques Kia et Volvo, tandis que les autres se concentrent sur Volvo.À LIRE. Hyundai-Kia. De solides résultats, malgré des ventes en baisse Cette information intervient alors que LS Group souhaitepeut-on lire sur le site de l'institution. Dans un communiqué, le groupe indique que « les concessions de la famille Pemzec sont performantes et disposent d’une renommée locale importante », tandis que François Schumacher « pilotera ce nouveau pilier de marques Volvo/Kia en Bretagne ».Possédant 54 concessions automobiles dans cinq régions françaises, dont la Bretagne, LS Group a fait son entrée dans le réseau Volvo début 2021 avec la reprise des sites de Rennes et Laval à la famille Defrance. Quant au constructeur coréen Kia, particulièrement en forme depuis plusieurs mois, il deviendrait avec cette opération la 22marque automobile présente dans le portefeuille de LS Group.