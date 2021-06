Le Comité stratégique de la filière automobile était attendu car il s’agissait de « faire un point d’étape à un an des engagements réciproques pris par les industriels et par l’Etat », en présence notamment de, président de la PFA, de, ministre de l’économie, et d’, ministre des transports.A propos de l’essor du véhicule électrique, Luc Chatel a tenu un discours sans appel : « Aujourd'hui, les conditions du décollage du marché du véhicule électrique ne sont pas réunies. Et pourtant, au regard des objectifs européens et des choix politiques faits par la France, au regard des investissements sans précédent engagés en conséquence par les industriels, nous avons une obligation de résultat ».Selon lui, des mesures d’urgence doivent être adoptées « pour réussir la transition écologique et, désormais, pour la survie d’une filière automobile dans notre pays ».Trois propositions sont mises en avant par ses équipes.Primo, « pérenniser les dispositifs incitatifs : il est indispensable de disposer de visibilité dans le temps sur les dispositifs incitatifs indispensables au décollage du marché. Il s’agirait, par exemple, de maintenir un bonus à 6000 euros pour le véhicule électrique et de prévoir un bonus d’au moins 2000 euros pour les véhicules hybrides rechargeables. Offrir de la visibilité sur le dispositif bonus/malus et maintenir un niveau de bonus élevé sont des engagements pris par l’Etat dans le contrat de filière ». Une demande qui a naturellement l’appui des constructeurs.Secundo, « accélérer sur les infrastructures de recharge : une mesure législative permettant aux copropriétaires de faire installer dans un délai de 3 mois maximum une borne de recharge. Alors que l’Etat s’est engagé à porter à 100 000 le nombre de bornes de recharge à horizon 2022, nous n’étions qu’à 25 000 en décembre dernier, six mois plus tard nous sommes à 26 300. Les mesures annoncées la semaine dernière par le ministère de la Transition écologique vont dans le bon sens mais restent nettement insuffisantes. Rappelons que 45% de la population vit en immeuble, avec 9,7 millions de logements en résidentiel collectif, représentant 14,4 millions de places de parking. La LOM, en discussion au Parlement, nous offre l’opportunité d’agit vite ». Vu le blocage de la LOM hier, fruit de désaccords politiques entre partis se traduisant par un clivage entre l’Assemblée nationale et le Sénat, nous sommes en droit d’avoir des doutes sur le sujet.Tertio, prendre en compte « l’impact de la transition sur le tissu industriel : un plan d’urgence financé à la hauteur des risques apparaît indispensable alors qu’une cinquante d’entreprises impactés par la chute du diesel et 15 000 emplois menacés. Il faut simplifier le soutien à l’investissement, faciliter l’accès au crédit et renforcer l’accompagnement sur mesures des PME, mais aussi des ETI ». Si le chiffrage peut faire débat, la question du diesel doit aussi naturellement être posée sous son angle social.