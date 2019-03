20 corners Cupra en France

La marque Seat a profité de la présentation de ses résultats annuels pour révéler pour la deuxième fois, après le salon de Genève 2019, son modèle Cupra Formentor . Ce SUV au style agressif, qui sera lancé en 2020, est le premier véhicule spécifiquement dessiné et conçu pour la marque Cupra, dont le lancement a été officialisé il y a tout juste un an. A ce jour, la gamme se compose de deux modèles : Cupra Ateca et Cupra Leon. La nouvelle Leon (en version 5 portes et ST) ainsi que l’Arona viendront la compléter l’année prochaine.« Avec Formentor, nous avons imaginé un produit plus expressif qui n’existerait pas si la marque Cupra n’était pas là, affirme Lucas de Meo, président de Seat. En 2018, nous avons commercialisé autour 14 300 Cupra et sur les deux premiers mois de l’année 2019 nous avons déjà doublé les volumes par rapport à la même période de l’an passé. Je pense que nous pouvons dépasser tranquillement les 20000 voitures en 2019 dans le monde. Mais, à ce stade, les volumes ne sont pas un objectif, nous voulons surtout faire les choses bien, au niveau de l’organisation, de la distribution... ».En Allemagne, Cupra pèse 30% du mix de ventes du SUV Ateca, une part que l’on retrouve également au Mexique sur la Leon. En France,. Des parts supérieures aux prévisions affichées l’an passé. Dans l'Hexagone,. Ils sont principalement aménagés dans des concessions situées dans les grandes villes. Le nombre de corners sera certainement amené à augmenter dans les prochains mois (10 projets sont en cours), et ce d’autant plus que la vente de Cupra se révèle très rentable, si l’on en croit Lucas de Meo. « Nous gagnons deux à trois fois plus d’argent sur la vente d’une Cupra par rapport à une Seat ».A l’heure où le groupe Volkswagen fait feu de tout bois sur l’électromobilité , et que les discussions tournent beaucoup autour du CO, la marque Cupra, portée sur la sportivité et l’émotion, détonne un peu. « Nous essayons également de projeter Cupra dans le futur. Il n’est pas inenvisageable que nous lancions une Cupra 100% électrique. Pourquoi pas, annonce Lucas de Meo. Nous n’avons pas d’héritage ni d’histoire avec cette marque, par conséquent nous nous pouvons nous permettre d’être dans l’air du temps, et être dans l’air du temps consiste aussi à penser à ces enjeux ».