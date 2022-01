C’est le mercato de tous les mercatos chez Renault. En cette rentrée 2020, de grands noms de l’industrie automobile prennent peu à peu leur place de dirigeant dans l’organigramme piloté par Luca de Meo, directeur général du groupe, comme Gilles Vidal, Alejandro Mesonero, Christian Stein, Arnaud Belloni, etc. Ce n’est donc pas une surprise si le groupe Renault annonce la nomination de Luciano Biondo en qualité de directeur industriel du pôle électrique et véhicules utilitaires légers du Nord de la France. Nos confères des Echos avait pressenti cette nouvelle après l'annonce de son départ du poste de président de l’usine Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) et la prise de fonction de Marvin Cooke.



Nous avions consacré un reportage à l’usine d'Onnaing, située à Valenciennes, qui a été l'un des tout premiers sites français à reprendre la production en avril. Accédez à l’intégralité de L’argus Pro du 7 mai 20200 en cliquant ici ou en le téléchargeant (en bas de page).



A LIRE. Renault : Luca de Meo va réorganiser le groupe en quatre marques.

Luciano Biondo pilotera un pôle d'excellence pour Renault

Par ses nouvelles fonctions, c'est-à-dire pour diriger les usines nordistes du constructeur automobile, Luciano Biondo sera rattaché à Jose Vicente de los Mozos, directeur industriel du groupe Renault et membre du comité exécutif du groupe. Selon celui-ci, « il aura pour mission de piloter, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, le projet de création d’un pôle d’excellence optimisé des véhicules électriques et utilitaires légers dans le nord de la France, à partir des usines de Douai, Maubeuge et Ruitz. Fort de son expérience industrielle et de son ancrage territorial, Luciano a toutes les qualités pour structurer nos activités industrielles dans la région et les développer de manière compétitive et pérenne. »



A 50 ans, Luciano Biondo était l’emblématique patron de l’usine Toyota d’Onnaing (qui fabrique la Yaris) depuis le 1er janvier 2017. Diplômé en génie industriel des Arts & Métiers, c’est en 2000 qu’il a débuté sa collaboration avec Toyota Motor Manufacturing France pour le démarrage de la citadine polyvalente à Valenciennes, ville dont il est originaire. Avant, il a notamment occupé plusieurs postes industriels dans le groupe PSA, en tant que directeur général du site de Mulhouse, entre 2012 et 2013, ou encore directeur général PSA Slovaquie sur le site de Trnava, entre 2009 et 2012. Il avait rejoint le groupe PSA en 2006 à Mulhouse.