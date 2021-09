Ludovic Van de Voorde (52 ans) a pris ses fonctions de directeur général de CGI Finance le 1er septembre 2021. Il était précédemment membre du comité de direction du Crédit du Nord en charge de la transformation, du marketing et de l’innovation. Le dirigeant a réalisé l’essentiel de sa carrière professionnelle au sein du groupe Crédit du Nord, dans lequel il est entré en 1999.

« La nomination de Ludovic Van De Voorde s’inscrit dans la continuité afin de poursuivre la stratégie de l’entreprise qui lui a permis de doubler de taille en 5 ans et de devenir le numéro 1 du financement du véhicule d’occasion, du financement automobile indépendant, leader du nautisme et acteur majeur du regroupement de crédit », commente la filiale du groupe Société Générale.. « CGI Finance remercie Jean Hugues Delvolvé pour avoir permis à l’entreprise de connaître la plus forte croissance du marché ces dix dernières années et pour avoir conduit des transformations profondes comme celle du digital, la technologie et la culture d’entreprise ».



Le nouveau directeur général sera accompagné dans sa mission par une équipe composée de Philippe Demets, directeur général délégué, Jean-François Marchand, directeur automobile, Nicolas Hénard, directeur bateau, Bertrand Dalle, directeur du regroupement de Crédit et le comité de direction en place.



