L’audace est parfois récompensée. On ne s’y attendait pas forcément mais les premières lunettes contre le mal des transports créées par Citroën en juillet 2018 ont vraiment trouvé preneurs. Le constructeur automobile français a vendu plus de 15 000 paires Seetroën et reçu trois prix européens pour cette innovation. Ce produit rencontre également un fort succès sur les réseaux sociaux avec 20 millions de vues totalisées.

« Fruit du travail avec la start-up Boarding Ring, le bureau de design 5.5, le résultat au look plein de fraîcheur et de simplicité a rencontré aussitôt un vif succès : en rupture de stock au bout de 3 jours, avec des réassorts de plus en plus grands, aujourd’hui Seetroën a déjà séduit 15 000 familles à travers le monde », souligne Citroën.

La vente a été exclusivement réalisée en ligne sur la boutique lifestyle de la marque aux chevrons avec un prix d’appel à 99 euros. Rappelons que les lunettes Seetroën sont destinées aux adultes et aux enfants souffrant de mal de transport (sans verre, elles peuvent se prêter). Après l’apparition des premiers symptômes, il suffit de les porter 10 à 12 minutes pour se sentir mieux en voiture, selon le constructeur.