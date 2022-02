Le sort est incertain pour la plus grande usine de production de voitures du Royaume-Uni. Cette dernière ne serait pas viable si un accord n’était pas signé entre le pays et l’Union européenne pour exclure l’imposition de droits de douane sur les voitures, à l’issue de la période de transition fin 2020. Ashwani Gupta, directeur exécutif de Nissan, a affirmé à la BBC que 70% des ventes de voitures fabriquées à Sunderland proviennent de l’Union européenne. Ainsi, le modèle économique de l'usine ne survivrait pas à l'imposition d'une taxe de 10% sur l'exportation de chaque véhicule. Malgré l’absence d’accord, Londres refuse de prolonger les négociations au-delà de la fin de l’année. L’usine de 7000 employés ne survivrait pas à un “no deal”.



Une fermeture qui irait dans le sens de la réorganisation de l’alliance



Si Nissan a toujours réfuté son intention de quitter le Vieux Continent, le plan de réorganisation de l’Alliance stipule que le constructeur nippon va désormais se concentrer sur les marchés chinois et américain, et moins sur l'Europe. Par ailleurs, les explications de M. Gupta interviennent quelques jours après l’annonce de Nissan de fermer une usine en Espagne pour surmonter la crise sanitaire. Rappelons que ce site fabrique 10% de la production européenne du constructeur nippon alors qu’il ne tournait déjà pas en pleine capacité avant la crise du coronavirus.

Lors de la conférence en ligne du 28 mai 2020, Makoto Uchida, directeur général de Nissan, avait refusé de chiffrer le total des nouvelles suppressions de postes à venir. Toutefois, en juillet dernier, l’entreprise avait annoncé son intention de réduire de 10% ses capacités de production d’ici 2023, soit la suppression de 12 500 postes dans le monde.



