A l’image du site industriel d’Hordain, l’usine de PSA Sochaux a besoin de renforcer ses équipes pour accompagner la montée en cadence sur ses lignes de montage. Le site du Doubs va intégrer 250 personnes dans un premier temps, soit 200 salariés d'autres usines françaises (principalement celle de Mulhouse), 30 intérimaires, ainsi que 20 ouvriers polonais de l'usine Opel de Gliwice. L’information a été communiquée par les syndicats FO et CFE-CGC à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité social et économique (CSE).

Une dynamique commerciale retrouvée

PSA Sochaux va reconstituer début septembre une équipe de nuit d'environ 800 personnes, dont une moitié d'intérimaires à recruter, complétés de salariés "volontaires" venant d'autres sites du constructeur. Le travail de nuit sera dédié à la fabrication des Peugeot 3008 et 5008 et de l'Opel Grandland X, « qui connaissent à nouveau une dynamique commerciale depuis le "déconfinement" », a confié à l’AFP un porte-parole du site.

Les 20 ouvriers d'Opel Gliwice rejoindront Sochaux prochainement. Ils seront hébergés dans les environs, selon le même modèle que pour l'usine d'Hordain (Nord), a précisé Eric Peultier, délégué FO. PSA a justifié leur venue par la "solidarité" envers des salariés de sites en sous-activité. Le renfort de travailleurs polonais sur cet autre site français de PSA avait pourtant déclenché début juin une polémique. Sous la pression du gouvernement, la direction du site avait dû revoir le nombre à la baisse, 124 collaborateurs étant désormais attendus, contre 400 annoncés initialement.

Solidarité européenne inter-sites et emploi local

A LIRE. PSA renonce à ses salariés polonais sous la pression du gouvernement La répartition finalement définie pour le renforcement à court terme du site du Doubs, à savoir une grande majorité de salariés français et un nombre d'intérimaires supérieur à l'effectif polonais, constitue, selon Eric Peultier (FO) et Laurent Oechsel (CFE-CGC), « un bon équilibre entre la solidarité européenne inter-sites et le devoir social de PSA envers l'emploi local ».Avant le confinement, l'usine PSA Sochaux, qui emploie 7 300 employés permanents, faisait travailler 2 000 intérimaires. Le site, qui fabrique les Peugeot 308, 3008, 5008 et l’ Opel Grandland X , avait fabriqué