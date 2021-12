Chaque année, l’usine Stellantis (ex-PSA) de Poissy dans les Yvelines (3 000 salariés), cesse son activité de production des DS3 Crossback et Opel Mokka X pendant environ trois semaines et les consacre à des travaux de maintenance et ou de modernisation du site et de ses équipements. Cette pause estivale est donc intervenue du 24 juillet au 15 août 2021 pour permettre aux techniciens du groupe et quelques prestataires de s’affairer à plus de 80 chantiers. La reprise a d’autant plus été appréciée qu’elle a insufflé le retour de l’équipe de nuit dans l’établissement comme l’a signalé un communiqué de FO, le syndicat majoritaire de Stellantis Poissy.

Sept heures supplémentaires par semaine d'activité à Poissy

Un événement qualifié comme « bon signal pour l'avenir » dans le communiqué. « Cette semaine de reprise est marquée par l'arrivée d'une nouvelle équipe de nuit au montage. Avec les investissements et les travaux réalisés cet été, le potentiel de production de l'usine Stellantis de Poissy est revu à la hausse. Pour FO, première organisation du groupe et syndicat majoritaire à Poissy, il faut anticiper l'avenir avec des embauches et un nouveau véhicule. » L’organisation assure que les effectifs de nuit sont opérationnels au montage des véhicules avec à la clé une amplitude horaire augmentée à 7 heures supplémentaires par semaine. Brahim Aït Athmane, délégué syndical FO de l'usine Stellantis, se félicite de ce changement : « En mobilisant une équipe le week-end, le potentiel de production peut ainsi être augmenté de plus de 80 000 véhicules par an ; de quoi dépasser à nouveau les 200 000 véhicules sur le site de Poissy ».

Prête pour accueillir un nouveau véhicule

Dans sa note, il est précisé que les investissements dans l’usine sont destinés à augmenter les capacités pour pouvoir répondre à la demande suite aux succès commerciaux des deux modèles. Par exemple, avec les travaux sur l’outil industriel, le ferrage permettra de passer de 28 à 38 véhicules à l’heure. « Depuis 2008, les embauches sont quasiment gelées à l'usine de Poissy. Il devient urgent de renouveler la pyramide des âges. C'est un impératif pour traduire durablement le bon signal que représente le retour de l'équipe de nuit. Si le constat de FO est partagé par la direction, il faut maintenant passer à l'action. Avec l'arrivée de nouveaux salariés, l'usine de Poissy sera prête pour accueillir prochainement un nouveau véhicule et confirmer sa place stratégique au sein du groupe et de son ambition industrielle en France », insiste Brahim Aït Athmane.



