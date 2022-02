Avec une industrie automobile qui a tendance à se déplacer de l'Europe vers l'Afrique, le groupe Utac-Ceram a saisi la balle au bond : "Le choix du Maroc s’est imposé en raison de ses nombreux avantages et de la politique dynamique menée par le Royaume pour faire de son pays un pôle mondial automobile", indique l'Utac. Il faut en effet rappeler qu'après Renault, qui possède deux usines au Maroc, PSA vient de s'y implanter aussi via son site industriel de Kénitra.

L'Utac entend donc proposer peu ou prou les mêmes prestations au Maroc qu'en France : "Ce nouveau centre proposera dès son ouverture mi-2021 une offre de services complète, répartie en plusieurs activités : mise au point endurance et fiabilité complète sur piste, banc et route, dynamique véhicule, essais de coast down (piste de 4 km, unique en Europe et en Afrique), ainsi que formation à la conduite et prestations événementielles", est-il indiqué.

L'Afrique en manque de circuits

A ce jour, il n'existe en effet aucun circuit en Afrique, à quelques exceptions près : en Afrique du Sud et au Sénégal, où le circuit "Baobab", à Dakar, est même homologué par la Fédération internationale de l'automobile.

L'Utac-Ceram promet de recruter localement "100 personnes" pour sa nouvelle antenne marocaine.