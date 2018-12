Taxer les riches et leurs symboles, telle était l'idée du président de la République lorsqu'il a décidé de remplacer l'impôt sur la fortune par une taxe sur les yachts et les voitures de plus de 36 CV fiscaux . Onze mois après l'entrée en application de la mesure fiscale, son efficacité se traduit de la manière suivante sur les voitures neuves : cinq modèles "luxe et sport" vendus de plus qu'à pareille époque l'an dernier,Dans le détail des marques, les italiennes font état d'une certaine santé sur le marché français. Avec un réseau loin d'être anecdotique,: 258 ventes en 11 mois, +4,4%. La F488, vendue à hauteur de 121 exemplaires, est son principal fer de lance.. Ce sont 62 ventes qui ont été réalisées dans l'Hexagone à ce jour, +12,7%, essentiellement grâce à l'immatriculation de 45 Huracan. Lamborghini devrait connaitre une belle croissance dans les mois à venir, dès que les premières livraisons de son SUV Urus interviendront La situation est plus contrastée du côté des marques anglaises., avec 75 bolides mis à la route (-21,8%) contre 96 l'année dernière. La DB 11 est le modèle à succès de la marque, avec 36 engins qui ont trouvé preneur. Bentley baisse aussi de 1,4%. Mais les ventes globales sont si restreintes (69 immatriculations) que ce chiffre représente une différence d'un modèle par rapport aux onze mois cumulés en 2017 !; l'an prochain, le SUV Bentayga pourrait inverser la donne. A l'instar de Bentley, Mc Laren a vu ses ventes baisser : -27,2%, mais lorsqu'il s'agit d'immatriculer 8 voitures au lieu de 11... La 570 S, à un exemplaire près, accapare la totalité des ventes de la marque venue de la Formule 1.Rolls Royce, enfin.: 16 ventes pour l'instant, contre 4 l'an dernier... Rolls Royce demeure une marque hors norme. Malgré le succès de la Dawn (7 ventes), Rolls ne devrait cependant pas battre son record français de 2012. Cette année là, 22 anglaises s'étaient mises à sillonner les routes françaises.