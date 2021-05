Présente sur le marché européen depuis 2020, la marque chinoise Lynk & Co a opté pour un business model inédit afin de séduire les clients particuliers sur le continent : le digital, l’abonnement et le partage. Mais la marque automobile du groupe Geely n’en n'oublie pas pour autant les clients des grandes, moyennes et petites entreprises, des segments de marché plutôt dynamiques en 2021. Lynk & Co a noué un partenariat avec ALD Automotive, « en tant que partenaire préférentiel de la mobilité par abonnement », dans l’optique de fournir des services de location longue durée auprès auprès des sociétés dans sept pays européens : l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la France, les Pays-Bas, la Belgique et la Suède. Les offres de LLD sont proposées sur le SUV 01 dans ses versions hybride et hybride rechargeable, avec des durées et des kilométrages flexibles. Elles comprennent une assurance (sauf en France et en Allemagne), une assistance dépannage et l’immatriculation du véhicule, ainsi que la maintenance opérée par le service porte à porte de Lynk & Co.



Un contrat géré par ALD Automotive

« Pendant la durée de l’abonnement, le contrat est géré par ALD Automotive. Des préparatifs sont en cours pour mettre en œuvre une offre entièrement digitale dans tous les pays, et le contrat sera entièrement géré en ligne via la plate-forme digitale d'ALD Automotive, de la vérification du crédit à la signature électronique du contrat », informe la marque chinoise. Cette approche de la mobilité par abonnement prônée par Lynk & Co permet aux conducteurs d'accéder à une plate-forme communautaire assurant la réservation et le partage de leurs véhicules.

« Nous sommes fiers de nous associer à Lynk & Co afin de proposer des solutions de mobilité pour la génération connectée, commente John Saffrett, directeur général délégué d’ ALD Automotive . Avec l’évolution progressive de la propriété vers l’usage, nous adhérons pleinement à l'approche de Lynk & Co, consistant à offrir une grande valeur de mobilité avec une utilisation responsable. Non seulement ce partenariat stratégique soutient notre ambition de devenir un acteur totalement intégré de solutions de mobilité durable, mais il encourage également une transition positive vers une mobilité partagée et responsable dans un secteur en pleine évolution. »