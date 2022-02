Au cours du premier trimestre 2021, Ford a dégagé un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars. Son bénéfice ajusté avant impôts s'est établi à 4,8 milliards de dollars, pour un chiffre d’affaires de 36,2 milliards de dollars (+ 6 %). Du jamais vu depuis 2011 !

Pour expliquer ces bons résultats, le constructeur américain évoque le succès de ses nouveaux modèles, dont la Mustang Mach-E à motorisation électrique, le pick-up F150 ou encore le 4 x 4 Bronco, mais aussi « des améliorations opérationnelles » dans le monde, ou encore une « gestion habile » des effets de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.



À LIRE. Ford Puma : un lancement dynamique

1,1 million de voitures non produites en 2021

Ford a toutefois perdu 17 % de sa production au premier trimestre à cause de cette pénurie de puces et s’attend à une aggravation de la situation sur le deuxième trimestre 2021 avec une perte d’environ 50 % de sa production, notamment à cause de l’incendie survenu en mars dans l’usine de son fournisseur japonais Renesas. Le constructeur américain estime ainsi que la situation devrait peser à hauteur de 2,5 milliards de dollars dans ses comptes sur l’ensemble de l’année et l’empêcher de produire 1,1 million de voitures.

Malgré une amélioration attendue ensuite, la production de Ford devrait être touchée à hauteur de 10 % au cours du second semestre, avant que la situation ne s’améliore entièrement en 2022. À noter l’annonce, mardi 27 avril, de l’ouverture d’un centre de recherche sur les cellules de batteries électriques, qui pourrait permettre à Ford de produire en interne ce composant clé, alors qu’il a récemment lancé une offensive sur le véhicule électrique.