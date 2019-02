L'Etat parviendra t-il à battre son record de recettes liées au malus à l'immatriculation des véhicules neufs ?Avec l'abaissement du seuil de déclenchement du malus à 117g (contre 120g en 2018), les pénalités à l'immatriculation ont pourtant concerné un nombre accru de véhicules. Ainsi,. Elle a pourtant été quasiment identique à celle de l'année précédente, avec 30,2M€ récoltés contre 28,5M€ un an auparavant...Avec la mise en place du WLTP, ou plutôt du NEDC corrélé, le gouvernement avait conscience en fin d'année dernière que les malus allaient mécaniquement grimper. Il avait promis de ne pas profiter de cette effet d'aubaine, et avait donc présenté, tardivement, une grille de malus 2019 moins virulente que celle de 2018. Le système a donc fonctionné comme prévu, du moins pour l'instant.Le solde du système est en baisse de 42,5% en raison du relatif succès rencontré par les véhicules dits propres cette année :Chacune donnant lieu à un bonus de 6000€ (en théorie), l'Etat en a été quitte pour une dépense de 18,6M€. Tandis que l'an dernier, 1385 voitures zéro émission avaient été mises à la route (0,9% des ventes), pour 8,3M€ de bonus à verser...Selon les observations du ministère de la Transition écologique, les émissions de CO2 onten janvier : 112,1 g en moyenne par véhicule neuf vendu contre 110g voilà un an.